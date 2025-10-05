Cum vorbea Băsescu nestingherit despre dosarele din justiție. Înregistrarea care arată cum funcționa statul paralel

A apărut înregistrarea bombă în care Traian Băsescu dezvăluie modul în care a fost înlăturat din dosarul ICA judecătorul Stan Mustață și pusă Camelia Bogdan pentru a asigura condamnarea afaceristului Dan Voiculescu. În înregistrări apare numele generalului Coldea, despre care fostul președinte recunoaște că a fost implicat în dosar. 

”Sunt multe persoane care în acești 10 ani li s-au făcut mari nedreptăți. Cazurile pe care le cunsoc îndeaproape, cu amânunte, cât de nedrept, incorect, au fost aranjate și măsluite, a fost cel al lui Adrian Năstase, cel al lui Sereș, felul în care lui Geoană i s-au furat alegerile, felul în care au fost păcăliți milioane de români cu suspendarea lui Băseacu, felul în care a fost deturnată voința Monei Pivniceru la venirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan și judecătorul Mustață, felul în care a fost măsluit dosarul Voiculescu-Bendei, felul în care s-a aranjat dosarul Sârbu pe adresa secretă a lui Florian Coldea, felul în care s-a măsluit dosarul Pescariu-Florian Gheorghe Microsoft, și cazul fostului ofițer SRI Daniel Dragomir și a legăturii sale cu firma de PR a SRI și a Mihaelei Nicola. 

Nu doar eu cunos aceste lucruri, ascultați-l vă rog pe domnul Traian Băsescu ce povestește despre întâmplările din biroul său pe care le-a înregistrat, întâmplări desfășurate în prezența lui Florian Coldea, a Codruței Kovesi, a Cameliei Bogdan. Dacă asta vi se pare justiție, atunci eu nu mai am ce spune”, a declarat fugarul Sebastian Ghiță. 

STENOGRAME DIN DOSARUL ”TELEPATIA”

Interlocutor: Și aveți înregistrări cu toți?

Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da’ să vezi conversația când îmi spuneau că îl luăm pe Mustață din complet. Da? Hai băieți să-l aruncăm în aer! Vreți să-mi distrugeți familia?

Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule președinte?
​Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu știu ce spun.

​Interlocutor: Erau probleme cu dosarul Voiculescu?
Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit.
Traian Băsescu: Cum îmi spunea: mâine îl luăm pe Mustață și intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau: am vorbit cu Camelia Bogdan și a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, știi... Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

​Interlocutor: Sunteți supărat pe ei.
Traian Băsescu: Camelia Bogdan este... a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat și la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te știu cine ești! 