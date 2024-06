"Am un copil cu probleme și nu mai pot sa fac fata. Ea are neoie de ingrijire si trebuie sa stau cu ea. De pe 2 aprilie pana pe 28 mai, atunci mi-a spus <<Asteptati acasa ca va vine decizia, e la verificator>>", spune o viitoare pensionară.



Iar după 37 de ani în care a lucrat la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, Gilda Holdean a decis să depună dosarul pentru a se pensiona anticipat cu penalizare. A strâns actele și le-a depus la Casa de Pensii în luna aprilie. De atunci, femeia nu mai are niciun venit de 3 luni, iar cheltuielile sunt uriașe. Deși i s-a spus că decizia de pensionare va fi trimisă la domiciliu, aceasta nu a primit niciun act.



"Cum ma descurc? Va dati seama ca nu mai am niciun leu si ca se afizeaza intretinerea. Deja am penalitati, cine le plateste? Risc sa inchida gazele, curentul. Daca le inchide, redeschiderea cine o suporta?", spune femeia.



Potrivit legii, decizia ar fi trebuit trimisă în 45 de zile. Femeia nu știe dacă dosarul i-a fost acceptat sau respins și nu știe nici ce pensie va primi.



Reporter: Ce veti face in perioada urmatoare daca decizia va intarzia sa vina si tot nu veti sti daca s-a acceptat?

Gilda Holdean: Fac greva foamei si ma duc in fata la Casa de Pensii.

Reporter: Ce pensie va asteptati sa primiti?

Gilda Holdean: Nu stiu...cu penalizare cat ar fi, numai sa vina.