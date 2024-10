Pe pagina sa de socializare, Anca Alexandrescu a publicat acțiunea în instanță pentru contestarea listelor AUR, iar reprezentantul acestor contestatari este nimeni altul decât avocatul Trăilă.

Anca Alexandrescu a subliniat existența unei tensiuni interne în cadrul AUR, mai ales în relația dintre liderii George Simion și Claudiu Tarziu. Potrivit surselor sale, contestarea listelor a fost orchestrată de un avocat cunoscut, Doru Traila, iar acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la intențiile celor din spatele acestei acțiuni. Imaginile cu George Simion, în cadrul cărora a adus la cunoștință faptul că există tentative de a bloca accesul AUR în Parlament, subliniază gradul de neliniște care domnește în tabăra formațiunii.

O întrebare esențială pe care Alexandrescu o ridică este motivul pentru care Florian Coldea s-ar implica în acest conflict. Conform observațiilor sale, recentele sondaje arată că George Simion ar putea avea șanse să ajungă în turul doi al alegerilor alături de Marcel Ciolacu, fapt care ar putea să nu fie pe placul statului paralel. Aceasta sugerează o manevră de destabilizare a AUR pentru a proteja interesele unor lideri de opinie care îl preferă pe Mircea Geoană.

„Nu am rezistat sa nu public aceasta informatie senzationala care vine un pic si ridica valul dupa acest mister legat de contestarea listelor AUR. Nu credeam aseara cand am difuzat imaginile cu George Simion care atrage atentia ca cineva incearca sa blocheze accederea AUR in Parlament ca Florian Coldea isi va face aparitia in aceasta poveste.

In urma cu doua sau trei saptamani, atunci cand a aparut aceasta scrisoare a lui Claudiu Tarziu eu am publicat pe pagina mea, ulterior ea fost informata dar din informatiile pe care le am ea a fost reala. Asadar, pot sa va spun astazi ca exista o stare de tensiune uriasa in interiorul AUR, o cearta intre George Simion si Claudiu Tarziu, si foarte interesant este ca cel care a contestat la Tulcea listele AUR a fost reprezentat in instanta la Curtea de Apel Constanta de avocatul Doru Traila. Foarte interesant, este o informatie bomba, am publicat pe pagina mea de socializare dovada ca contestatorul listelor de la Tulcea este reprezentat de Doru Traila.

Urmeaza zilele astea sa aflam probabil si alte detalii, pentru ca inteleg ca in alte judetet au fost de la alte partide. Insa ma intreb ce interes are Florian Coldea ca AUR sa nu intre in Parlament sau ce interes are Florian Coldea sa intretina aceasta atmosfera in interiorul AUR.

Sondajele din ultima perioada l-au aratat pe George Simion ca fiind cel care intra in turul 2 alaturi de Marcel Ciolacu. Ma gandesc, fac o speculatie acum, ca probabil acest lucru nu convine statului paralel, si se incearca acum o diversiune incercand aceasta contestare a listelor. Probabil ca preferatul rezervistilor ramane tot Mircea Geoana, in opinia mea.

Ramane sa vedem zilele urmatoare ce alte informatii avem. Duminica seara la mine in platou George Simion si o parte din echipa sa vor fi prezenti. Asa ca este un amanunt extrem de importanta prezenta avocatului Doru Traila ca reprezentant al celor care au contestat listele la Tulcea”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Ce obiecte au fost găsite lângă liderul Hamas, Yahya Sinwar. Șeful teroriștilor mânca bomboane produse de Occidentul decadent