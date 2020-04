Cum se vor relua călătoriile. Adina Vălean: Vor fi panouri separatoare între pasageri și șofer

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat că statele membre ale Uniunii Europene vor stabili un set de masuri pentru reluarea transporturilor.

"Ceea ce facem noi este sa stabilim de comun acord, intre statele membre, un set de principii si masuri care se pot aplica atunci cand se va restabili ca transportul de pasageri pentru ca este foarte util ca cetatenii sa cunoasca aceste reguli sa stie ca ele se aplica in toate destinatiile, sa se simta in siguranta pentru ca principalul scop al acestor masuri ar fi siguranta pasagerului si a lucratorilor din transport, astfel incat, odata cu revenirea la calatorii, sa nu vedem o noua izbucnire a numarului de cazuri.



Aceste principii depind de modul de transport, dar sigur ca ele vor fi diferite atunci cand una este sa mergi cu masina personala si alta este sa iei avionul. Dar ele vor avea la baza distantarea sociala, vor avea la baza purtarea de masti. Protejarea lucratorilor din transport, acolo unde este posibil cu ecrane de separare, lucruri care sa ajute la o interactiune directa cat mai redusa intre pasager si lucratorii din transport. Totul depinde de evolutia epidemiei, de diferentele dintre statele membre. Nu ne putem astepta ca deodata toate destinatiile sa fie posibile, depinde foarte mult de situatia existenta in fiecare stat membru. Deciziile se vor lua de catre autoritatile medicale, iar recomandarile vor fi facute, in aceasta privinta, de Centrul European de Control al Bolilor", a declarat Adina Valean, la un post TV.

"Ii incurajez pe toti cei care vor sa calatoreasca, sa se informeze foarte bine care sunt conditiile la destinatie si de asemenea, pe autoritati, sa puna la dispozitia cetatenilor aceste informatii in timp real.

Pentru avioane ne gandim, nu atat ca o regula generala, randul din mijloc liber, pentru ca pot calatori familii cu trei membri care calatoresc impreuna, ne gandim la distantarea intre grupuri care calatoresc impreuna. Apoi, in toate punctele unde se face o verificare de acte, chiar si in magazinele din aeroporturi, sa existe o separare intre lucratori si clienti. De asemenea, separarea fluxurilor care vin si care pleaca. Vom da recomandari cum sa se procedeze, cum sa fie protocoalele", a declarat comisarul european.

"In autobuze sau autocare lucrurile sunt diferite, pentru transportul in comun unde sunt mai multe usi de acces, trebuie sa se faca un flux si trebuie facuta separarea, indicarea clara unde se aseaza fiecare si numarul acceptat in interiorul in functie de volumul si capacitatea mijocului de transport. Poate sa creasca si frecventa mijloacelor de transport pentru ca daca mergi cu mai putini pasageri, ar trebui sa ai mai multe autobuze la dispozitie", a declarat Valean.