*#21#

Acest cod te ajuta sa afli daca apelurile, mesajele si alte informatii sunt redirectionate. Statutul diferitelor tipuri de redirectionari care au loc impreuna cu numarul si informatia care este transferata, va fi afisat pe ecranul telefonului.

*#62#

Daca nimeni nu poate da de tine folosind acest cod vei afla unde iti sunt directionate apelurile, mesajele si alte informatii.

##002#

Cod universal pentru oprirea tuturor formelor de redirectionare din telefon. Este o idee buna sa folosesti acest cod inainte de a utiliza roamingul. In acest caz, nu vei taxat pentru apelurile care sunt redirectionate in mod implicit catre mesageria vocala.

*#06#

Prin intermediul acest cod poti afla IMEI (International Mobile Equipment Identifier). Daca stii acest cod, iti poti gasi telefonul furat. Cand este pornit, locatia sa este transmisa automat la operatorul de retea, chiar daca este introdusa o cartela SIM diferita. Daca cineva iti cunoaste numarul IMEI, poate afla modelul si caracteristicile tehnice ale telefonului.

Codurile James Bond

Exista anumite coduri care permit sa afli daca exista cineva care urmareste locatia dumneavoastra. Pentru a descoperi acest lucru este nevoie de aplicatia netmonitor ca si de unul dintre urmatoarele coduri:

pentru iPhone: *#12345#3001*

pentru Android: *#*#4636#*#* sau *#*#197328640#*#*

Pasul 1. Mergi la sectiunea UMTS Cell Environment, apoi UMTS RR info, si scrie toate numerele de sub Cell ID. Acestea sunt numerele statiilor de baza aflate in preajma. Telefonul se va conecta in mod implicit la statia care ofera cel mai bun semnal.

Pasul 2. Revino la meniul principal si fa clic pe MM info, apoi pe Serving PLMN. Notati numerele afisate sub Local Area Code (LAC).

Pasul 3. Cu ajutorul acestor doua numere si a unui site obisnuit (a patra fila din stanga), puteti determina locatia pe harta a statiei la care telefonul este conectat. Statiile suspecte sunt in general cele mobile — acestea ar putea fi amplasate intr-un camion sau un autobuz mic, cu o antena mare deasupra. Aceste tipuri de vehicule sunt folosite la concerte si/sau in locuri in care acoperirea la internet este slaba. Daca exista una dintre ele din apropiere, aparent fara nici un motiv logic, atunci e posibil sa fii spionat.

Foloseste software Anti-Virus

Daca un mobil pe baza de Android, trebuie sa verifici constant telefonul de virusi. Unul dintre cei mai periculosi virusi pentru mobil este PlaceRaider. A fost dezvoltat de catre expertii americani pentru a descoperi vulnerabilitatile unui dispozitiv.

Odata ajuns intr-un telefon, acest troian face o serie de fotografii ale zonei inconjuratoare, creeaza un model 3D al cladirii in care te gasesti apoi profita de orice conexiune la Internet pentru a trimite informatiile pe care le-a strans, impreuna cu tot ce se gaseste pe telefon, inclusiv parolele.

Cum te asculta serviciile secrete

Serviciile secrete colaboreaza cu furnizorii de telefonie mobila si astfel au acces la informatiile clientilor lor. De obicei, companiile furnizeaza datele stocate in ultimele trei luni.

In cazul in care mobilul iti este ascultat s-ar putea ca nici macar sa nu-ti dai seama ca se intampla asta. Insa daca auzi zgomote ciudate in timpul conversatiilor, daca ti se consuma imediat bateria, daca se supraincalzeste sau ti se reporneste pe neasteptate exista sanse mari sa fii ascultat.

Cum te poti proteja

Foloseste aplicatii inchise pentru cei din exterior, cum ar fi Telegram, Chare, Wickr sau Signal. Alege care sunt informatiile la care toata lumea poate avea acces. Insa atentie mare cand postezi fotografiile copiilor.

Nu instala in telefon programe pe care nu le cunosti si fii atent la aplicatiile pe care le-ai instalat inainte. Nu accesa pagini/linkuri nesigure si nici nu te conecta hot-spoturi „gratuite”.

Doar operatorul tau de telefonie mobila ar trebui sa ofere servicii de urmarire a mobilului insa numai daca tu ti-ai dat acordul in prealabil.

