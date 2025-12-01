Ingrediente:

700 g carne de vită

500 g carne de porc (cu 20–30% grăsime)

300 g carne de oaie

300 ml supă concentrată de oase sau apă minerală foarte rece

1 linguriță bicarbonat de sodiu

2 căpățâni de usturoi

1 linguriță cimbru uscat

1 lingură boia dulce

1 linguriță piper proaspăt măcinat

1 linguriță chimen măcinat

1 lingură sare (sau după gust).

Mod de preparare

Pune carnea tocată de vită, porc și oaie într-un bol încăpător și presară sarea peste ea. Frământă bine compoziția, ca să înceapă să se lege și să capete elasticitate.

Activează bicarbonatul într-o lingură de apă minerală foarte rece. Toarnă-l peste amestecul de carne tocată. Bicarbonatul, activat în puțină apă minerală, aerisește textura micilor și le oferă miezul pufos care îi face atât de plăcuți.

Transformă usturoiul într-o pastă cât mai fină și încorporează-l în carne. Usturoiul rămâne un element-cheie, dar nu agresiv. Trebuie transformat într-o pastă fină pentru a se dispersa uniform în carne.

Adaugă piperul proaspăt măcinat, chimenul, cimbrul și boiaua dulce. Cimbrul vine cu o notă caldă și echilibrată. Chimenul aduce un parfum subtil, iar piperul proaspăt măcinat ridică aromele în vârf.

Frământă din nou și toarnă treptat supa concentrată de oase sau apa minerală. Toarnă puțin câte puțin, continuând să lucrezi compoziția până când simți că devine elastică, omogenă și ușor lipicioasă. Continuă frământarea minimum 10–15 minute pentru activarea completă a proteinelor.

Acoperă bolul și lasă pasta la rece cel puțin 8 ore, ideal peste noapte, ca să permită maturarea aromelor. Maturarea la rece este ultimul pas important. O noapte întreagă în frigider permite aromelor să se contopească, iar compoziția să devină perfect omogenă. Dimineața această pastă de mici preparată în casă este rece, fermă și gata să fie modelată în mici suculenți, cu o aromă bogată și echilibrată. Aceasta este frumusețea pastei de mici făcute în casă: control total, gust autentic și libertatea de a ajusta după propria preferință.