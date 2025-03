În pragul campaniei electorale, Ponta încurajează statul român să aibă un parteneriat cu China. Totul după ce, fostul premier a încercat constant să se agațe de valul suveranist pentru a-și îndeplini scopul.

„Aveau si atunci si au si acum f multi bani de investit pentru domenii în care nu investesc alții”, a spus Ponta în cadrul unui interviu recent:

Declarațiile, de la minutul 25:20

Cu 3 luni în urmă, protestatarul Ceaușescu l-a filmat pe Ponta la un eveniment organizat de Camera de Comerț a Chinei:

Victor Ponta renunță la cetățenia sârbă spunând că va pune România pe primul loc. Anca Alexandrescu: Să înțeleg că, atunci când a fost consilier onorific la Marcel Ciolacu, nu a pus pe primul loc România?

Nu este pentru prima dată când fostul șef PSD a sperat că Beijingul îl va ajuta să ocupe funcția de președinte al României. Victor Ponta este acuzat că de fapt, în 2014, acesta a vizitat China pentru a recruta trei regizori artistici și un scenarist pentru a pune la cale anunțul candidaturii sale. Fostul premier a fost însoțit inclusiv de soția sa la acel moment, Daciana Sârbu, totul pe banii românilor.

„Cred ca UE face foarte bine ca are un parteneriat strategic cu China. Cred ca doamna Merkel care este cancelar din 2005 merge la Beijing in fiecare an in baza parteneriatului strategic face foarte bine”, spunea Ponta în urmă cu 10 ani:

Mai mult decât atât, Victor Ponta este acuzat că ar fi finanțat de China și că ar fi câștigat peste 400 de mii de euro prin fals. După ce a pierdut în fața lui Klaus Iohannis, fostul premier ar fi lucrat cu o companie chinezească care este la momentul actual cel mai mare producător de carne din lume. Însă, acesta nu a clarificat ce servicii a prestat mai exact.



În plus, această companie a cumpărat inclusiv o firmă din România, firmă a căror acționari s-ar fi cunoscut cu Victor Ponta. Unul dintre ei, chiar s-ar fi înscris în PSD în urma acestei tranzacții.

O nouă contestație a fost depusă la CCR împotriva lui Victor Ponta