Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, fostul premier a explicat că înscrierea sa în cursa electorală implică renunțarea la orice aspect din viața privată care ar putea influența îndeplinirea sarcinilor constituționale.

El a subliniat că nu există restricții legale împiedicând cetățenii români cu dublă cetățenie să candideze, argumentând că astfel de interdicții afectează drepturile fundamentale ale cetățenilor.

„Am primit cetățenia onorifică (alături de alte personalități internaționale) în anul 2018 din partea Parlamentului și a Președintelui Serbiei, în semn de recunoaștere a eforturilor mele, în calitate de Prim-Ministru al României, pentru buna colaborare dintre poporul sârb și poporul român. A fost o mare onoare pentru mine și voi rămâne în continuare un prieten și admirator al poporului sârb. Decizia de a renunța la cetățenia sârbă are scopul de a demonstra că, pentru mine, întotdeauna România va fi pe primul loc”, a scris Ponta.

Anca Alexandrescu a comentat această mișcare-surpriză a lui Ponta:

„În primul rând, domnul Ponta înțeleg că renunță la cetățenia sârba. Nu vi se pare totuși ciudat, după ce l-am demascat pe domnul Becali că și-a dat demisia din AUR, acum aud că spune că se întoarce dacă nu candidează Ana Maria Gavrilă.

Vă dați seama în ce țară trăim, cu ce personaje caraghioase, bine i-au spus domnului Ponta Mickey Mouse în trecut, când domnul Ponta se dădea mare apărător al României, iată, astăzi anunță că renunță la cetățenia sârba, acum, în această perioadă, este o dovadă de lașitate, după părerea mea.

A primit cetățenia sârba din partea Parlamentului Sârb în 2018, el având o relație foarte apropiată cu Vucic. Acolo se află și bunul său prieten Sebastian Ghiță, care a dat ordin la RTV și lui Ciutacu să fiu atacată eu și George Simion ca să îl crească pe domnul Ponta după ce, la alegerile precedente, a ținut cu domnul Ciolacu. Acum domnul Ponta se leapădă de Serbia și de Vucic spunând că pune pe primul loc România. Păi atunci să înțeleg că, atunci când a fost consilier onorific la Marcel Ciolacu, al premierului României, nu a pus pe primul loc România, că asta se înțelege din declarația dânsului.

Apoi domnul Ponta nu doar asta trebuie să lămurească, ci și relația pe care o are cu Turcia, dansul având și proprietăți în Turcia și afaceri acolo. Apoi trebuie să lămurească și relația cu Albania, cu Edi Rama, acolo unde știți foarte bine, eu am dezvăluit că Florian Coldea era consilier onorific, unde și domnul Ponta, era tot acolo. V-am arătat și fotografii în care era și domnul Ponta cu acea protejată a domnului Coldea.

Domnul Ponta are prea multe lucruri de lămurit în legătură cu Statul Paralel și cu oamenii care au făcut și au desfăcut în țara asta de ani de zile. Viorel Hrebenciuc, zis guzganul rozaliu, domnul Florian Coldea, domnul George Maior, domnul Gabriel Oprea, sunt o serie de oameni care au stat în sufrageria lui Gabriel Oprea în 2009. Domnul Andronic, doamna Kovesi, când au stat toți împreună acolo.

Este o piesă caraghioasă, am auzit teoria lui Sorin Roșca Stănescu și cred că unul dintre scopurile pe care le are această grupare din spatele lui Victor Ponta este să-și pună mâna pe PSD, și-au dorit de foarte multă vreme. De altfel, au încă în PSD niște personaje: Vasile Dîncu, celebrul apropiat al lui Coldea și Maior, dar mai au și pe domnul Moldovan de la Bistrița”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

