Șocant este că atunci, actualul candidat la alegerile prezidențiale, i-a spus lui Dorin Cocoș faptul că numirea acesteia la șefia DNA ar însemna condamnarea acestora mai târziu, spune miliardarul.

Dorin Cocos: In seara aia, când Elena v-a spus ca s-a la Ponta, cu mine a fost.

Anca Alexandrescu: Ca sa o puneți pe Laura Codruța Kovesi?

Dorin Cocos: Ne-am dus noaptea, îmi aduc aminte...

Anca Alexandrescu: Cine, cine a fost?

Dorin Cocos: Eu cu Elena, ne-am dus noaptea cu o umbrela sa nu ne vadă cineva. Sa o vadă pe Elena ca intra la Ponta. Eh, după ce el o înjura toată ziua buna-ziua pe la tv. Eu daca as zice de Daciana, cum te ai simți?

Anca Alexandrescu: Si ce zicea?

Dorin Cocos: Făcea așa (zâmbea -n.r.).

Am fost acolo, am intrat la etajul 9, lui Sebi i-a zis sa plece, si am rămas eu cu Elena, si elena a zis…<<Uite așa si așa>>. Victor mi-a zis: <<Ba Dorin, asta o sa ne bage la pușcărie pe toți>>.

Anca Alexandrescu: De ce a spus asta? De unde știa?

Dorin Cocos: Din inima lui si instinctual lui de procuror, ca si Victor a fost procuror si probabil ca avea nas. A zis: <<Ba, asta ne baga pe toți la pușcărie>>. Si el era la atâtica…

Anca Alexandrescu: Cum a decurs discuția in casa?

Dorin Cocos: Pai asta ce v-am zis, a fost scurta, n-am stat 7 ore...

Dorin Iacob: Dar v-ați dus cu mesaj de la dl. Băsescu...

Dorin Cocos: Elena, nu eu…

Anca Alexandrescu: Si Victor l-a trimis pe Sebi in bucătărie? Sa nu participe la discuții?

Dorin Cocos: Da, sau in biroul celalalt.

Cum se contrazice Ponta în declarații

Asta în timp ce Victor Ponta nega vehement în 2015 întâlnirile prin care se punea la cale numirea lui Kovesi.

„Nici doamna Udrea, nici alte doamne, nici alți domni nu m-au influențat in niciun fel... nici pozitiv, nici negativ și nu au venit să-mi spună nimic de doamna Kovesi că e bună sau rea. Decizia pe care am luat-o la petrecerea de avansare a doamnei Kovesi s-a bazat pe ce am zis și atunci și ce vă spun și acum.”, spunea Ponta.

„ - Nu, nu a încercat cu nimic niciodată să mă influențeze doamna Udrea.

- Recunoașteți că a fost această întâlnire cu doamna Udrea?

- Nu … iertați-ma, eu mă vad cu mulți oameni politici. Mă refer la doamna Kovesi...nu am discutat cu niciun om politic niciodată.”