Aceasta speră astfel că instanța îi va da o sentință mai blândă. Stenograme bombă din anchetă care o incirimnează, insa, pe femeie au fost publicate in spatiul public. Este vorba printre aletele si despre o conversatie intre medic si sotul ei.

Soțul : Da’... cât, cât crezi că o să coste?

PĂIUȘ MIRELA: Poftim?

Soțul: Cât crezi că costă?

PĂIUȘ MIRELA: Cât cred?

Soțul: Da.

PĂIUȘ MIRELA: Nu știu, nu pot să fac nicio estimare, cât o fi om vedea, oricum, oricum nu e cu 25 cum, cum mi-nchipuiam, cel mai rău e cu șapte.

Soțul: Am înțeles!

PĂIUȘ MIRELA: Și cel mai puțin rău este doi cu dezlegare (n.n. referindu-se la pedeapsa închisorii de doi ani cu suspendare).

[...]

PĂIUȘ MIRELA: Pentru că spune că a mai văzut și d-ăștia care sunt răi intenționați, dacă e cineva în toată asta, este rău intenționat, a zis că sigur n-a văzut niciodată să se facă pe 25, știi? Niciodată, cică i se pare absurdă ideea și nu foarte grav i s-ar părea să fie șase, da’ e ceva plauzibil i se pare.

[…]

PĂIUȘ MIRELA: cam ...[neinteligibil]... i se pare care oricum spune că este foarte rău și așa... să fie. Dar cam asta... cam asta vede, știi? Cumva.

Soțul: Da, îți dai seama.

PĂIUȘ MIRELA: Mă rog, avem niște teme de făcut, ne-a dat niște chestii de... făcut, de investigat și...

Soțul: Da pune și omul răul în față, e normal pentru că dacă ...[neinteligibil]...

PĂIUȘ MIRELA: Da, da’ a zis că nu, 25 nici într-un caz, nu. Măcar m-am liniștit.

[…]

PĂIUȘ MIRELA: A zis că asta, na, ar fi cel mai rău. Cu, cu doiu cu....

Soțul: Asta, cu ce?

PĂIUȘ MIRELA: Doiu cu, cu susp... cu suspensie (n.n. referindu-se la pedeapsa închisorii de doi ani cu suspendare).

Soțul: Bă da’ de ce, da’ de ce doi, pentru ce? Pentru nimic. Adică nu înțeleg. Am înțeles, pui răul în față, pui răul în față am înțeles.

PĂIUȘ MIRELA: Îhî.

Soțul: Dar totuși nu poți să intri pentru nimic, nu-i normal.



Sursa: referat procurori

