Administrația Trump a început să critice actuala conducere a României încă din perioada în care Ilie Bolojan se bucura de funcția de președinte interimar. În cadrul conferinței organizate la Munchen, JD Vance a condamnat dur decizia Curții Constituționale de a anula alegerile.

”Suntem în momentul în care situația s-a degradat atât de tare încât România a anulat în decembrie rezultatul alegerilor bazându-se pe o suspiciune subțire a unui serviciu secret și o presiune din partea vecinilor de continent. Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă de câteva sute de dolari pe rețelele de socializare de către alt stat înseamnă că nu a fost puternică de la început”, a declarat vicepremierul SUA.

Însă, România a ignorat semnalele transmise de Statele Unite și la scurt timp, candidatura lui Călin Georgescu a fost blocată.

Peste câteva luni, Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni, dar noul șef al statului nu a primit niciun mesaj din partea lui Donald Trump sau a Casei Albe. De abia după câteva zile de la turul doi de scrutin, americanii au emis un comunicat.

Ulterior, administrația Trump a refuzat intrarea României în programul Visa Waiver, după luni de încercări. Ministra rezist Oana Țoiu a recunoscut la rândul ei, că acest eșec s-a datorat lipsei de dovezi în cazul anulării alegerilor.

”Este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv, lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în programul Visa Waiver”, a spus Oana Țoiu.

Din disperarea de a schimba hotărârea americanilor, ambasadorul României la Washington Andrei Muraru a angajat o firmă americană de lobby. Compania a avut un contract similiar și cu Qatar, iar în urma consultanței oferite, țara a reușit să intre în programul Visa Waiver.

Ne reamintim și că la sfârșitul lunii august, o delegație trimisă de administrația Trump a descins la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a investiga anularea alegerilor.

Nicușor Dan nu a fost prezent nici măcar la Adunarea Generală a ONU, iar în locul lui a trimis-o pe Oana Țoiu, care s-a lăudat pe rețelele sociale cu vizita sa la New York. Ministra rezist l-a contrazis încă o dată pe președintele SUA, care a criticat dur Organizația Națiunilor Unite.

Nu în ultimul rând, actuala conducere a sfidat încă o dată Statele Unite în momentul în care premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. De-a lungul anilor, aceasta a făcut o serie de postări tranșante la adresa administrației Trump. Mai mult, Oana Gheorghiu i-a numit "golani" pe Donald Trump și pe JD Vance.

La doar câteva zile de la decizia lui Bolojan, a fost anunțată hotărârea conform căreia sute de soldația americani vor fi retrați din România.