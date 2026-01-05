Sandy Martinez, o locuitoare din orașul Lantana, Florida, trăiește un adevărat coșmar financiar după ce a acumulat datorii către autoritățile locale în valoare de 165.250 de dolari. Suma exorbitantă, raportată de carscoops.com, s-a strâns din cauza unor abateri considerate minore, dar care, prin acumulare zilnică, au devenit o povară imposibil de gestionat.

Cea mai mare parte a acestei sume, peste 101.000 de dolari, provine dintr-o regulă strictă de parcare. Deoarece în locuința sa trăiesc mai multe persoane, iar aleea asfaltată este suficientă pentru doar trei vehicule, Sandy era forțată să parcheze a patra mașină cu două roți pe gazon. Regulamentul local interzice categoric parcarea pe suprafețe neaprobate, aplicând o taxă de 250 de dolari pentru fiecare zi de încălcare. Prima sancțiune a fost emisă în mai 2019, însă, pentru că femeia nu a solicitat oficial constatarea intrării în legalitate, penalitățile au curs automat timp de 407 zile consecutive.

Problemele administrative au continuat să se extindă și asupra altor aspecte ale proprietății. Sandy a fost amendată cu încă 16.125 de dolari pentru câteva fisuri „cosmetice” apărute în trotuarul din fața casei, suma depășind cu mult costul unei reparații integrale. Mai mult, o furtună care i-a dărâmat gardul i-a adus o altă factură uriașă de peste 47.000 de dolari; deși aștepta banii de la asigurări pentru reconstrucție, codul local a taxat-o zilnic pentru lipsa gardului obligatoriu.

Deși a încercat să își găsească dreptatea în instanță, Curtea Supremă din Florida i-a respins cazul. Deși legea o protejează împotriva executării silite a locuinței pentru astfel de datorii, Sandy Martinez se află acum într-un blocaj financiar total: nu poate vinde casa, nu poate contracta împrumuturi și nu mai are acces la facilități fiscale până când datoria nu va fi stinsă.