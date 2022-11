„Vă pup pe toți, dragii mei. Nu am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați, doar că, sincer, mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vă vorbesc și să vă spun ceva după toate cele întâmplate.

Am stat puțin să mă gândesc, să analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauză, sincer. Vreau să îmi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatului implicat în accident, atât lui, cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior pe toate planurile.

Vreau să îmi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și, în special, familiei mele care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent în ce situație aș fi, dar și oamenilor care mă apreciau pentru felul meu de a fi.

Știu că am dezamăgit și că poate nu își mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală. Cred că absolut toți greșim”, a spus Culiță Sterp.

Culiță Sterp: „Vor fi foarte multe lucruri care se vor schimba în viața mea, în bine. (...) Vă promit (...) că o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut

Cântărețul a recunoscut că accidentul i-a schimbat radical viziunea despre viață și de aceea și-a propus să facă mai multe lucruri bine și să se schimbe.

Paradoxal, 2 paragrafe mai târziu, Sterp le promite oamenilor exact contrariu, că va rămâne același om, "indiferent de situațiile prin care am trecut, și o să rămân doar cu mult mai multe lecții învățate pentru o viață mai bună pe viitor", a declarat Culiță Sterp într-un video postat pe contul său de TikTok.