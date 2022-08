Cum ajung băieții destepti să pună mâna pe terenuri de zeci de metri patrati în schimbul unor sume modice? În articol se mai arată că, oamenii care ar fi avut acces la informații din Planul Urbanistic Zonal, ar fi cumpărat terenurile pe bani puțini, din cauza unor hibe legislative. Totul s-ar face în câțiva pași simpli: dacă un dezvoltator imobiliar nu plăteşte TVA, fiscul pune sechestru pe terenurile sale. Ulterior, acestea ajung la licitație publică, unde oricine care dă câteva mii de lei ANAF-ULUI, OBȚINE TERENUL. Se poate achiziționa astfel o parcela de aproape 10.000 de metri pătraţi pe care nu există drept de construire și se așteaptă câțiva ani.



Însă primăria vrea să rezolve această situație, potrivit celor de la Observator.

„Asta este o altă hibă legislativă, faptul că primăria nu are drept de preemţiune, pentru că imediat după ce noi am venit, am participat la toate licitaţiile şi, din păcate, anumite persoane, de rea-credinţă, deşi noi eram prezenţi şi am şi licitat, au licitat peste primărie”, spune Horia Bugarin, edilul din Dumbrăvița.

Legea interzice încasarea unei taxe de servitute dacă respectivul drum e singurul pe care se poate ajunge la proprietate. Însă legislația actuală le-a dar unora șansa să încheie contracte, prin firmele pe care le dețin, doar cu dezvoltatorii care construiesc case pe care ulterior le vând.