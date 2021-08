Cu multă precauție, liderul senatorilor liberali amintește că în istoria alegerilor din România, fie ele parlamentare, locale, prezidențiale sau interne la partide, au existat cazuri când peste noapte candidații au fost chemați la procuratură să dea cu subsemnatul. Întrebat dacă se referă la DNA, el a răspuns negativ.

Prima care a comentat declarațiile senatorului PNL a fost Alina Gorghiu, colega lui și susținătoarea lui Florin Cîțu.

GORGHIU: DECLARAȚIILE NE DUC ÎN ZONA DRAGNEA, AGENTURI STRĂINE

”E genul de declaratie care face foarte mult rău și aruncă o umbră de îndoială în legătură cu ceea ce înseamnă competiția internă din partid. Am discutat cu mai mulți colegi de partid și sunt absolut revoltați de genul acesta de speculație care ne duce în zona Dragnea, agenturile străine, ucigași plătiți și așa mai departe. Din păcate unii dintre colegi au ales să facă genul acesta de declarații”.

Fostul director adjunct al SIE, Silviu Predoiu, s-a aprins și mai tare când a auzit declarațiile lui Guran de la PNL.

PREDOIU: SUNT AFIRMAȚII INCONȘTIENTE

„Acestea sunt genul de afirmații inconștiente care au creat și întreținut legenda serviciilor ce controlează totul in România. Care servicii se implică în lupta fratricida și, totodată, penibilă din PNL? SRI, SIE, DIPI, STS, SPP, DGIA? Independent sau toate la un loc, coordonat? Cine din servicii, directorii adjuncți sau șefii de structuri, ofițeri de informatii ca Ionescu, Nedelcu, Hapau, Dumitrache et comp? La ordin sau voluntar, cu sau fără aprobarea directorilor sau miniștrilor, după caz, Hellvig, Vlase, Ciuca, Bode? Ideea este ca atunci când faci astfel de afirmații, ori ai probe și spui lucrurilor pe nume - conștient fiind ca dacă așa este atunci vorbim despre activități ilegale, ori taci din gură și accepți că celălalt, meritat sau nu, este pe val. A continua sa faci raspunzatori pentru impotența ta, “en gros”, oameni care și-au asumat o viață de restrictii pentru a-și servi țara, neînțelegand sau ignorând daunele pe care le produci astfel, abia asta îl plaseaza pe domnul Guran in tabăra învinșilor, iar nu optiunea ingrată și aproape imposibila între Orban si Cîțu”.

Silviu Predoiu este de 4 luni pe bara politicii românești. Vreme de un an și jumătate a fost înrolat în partidul lui Victor Ponta. În aprilie, fostul adjunct al SIE și-a dat demisia din Pro România strigând că pleacă cu un gust amar din formațiunea lui Ponta. Dar că a învățat cum NU ar trebui să se facă politică și cum NU ar trebui să arate un partid.