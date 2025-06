Cătălin Hideg: M-am gândit să-i facem o statuie la Călugăreni. Îi facem un bust aici.



Mihai Guțanu: Băi, lasă-mă în pace. Nu mai... Gata, eu nu mai vorbesc despre subiectele astea, gata. Nu, uită, uită! Vorbim de candidatura ta.

De ce dorești, de ce dorești.



Cătălin Hideg: Dar ce ți-a venit cu...



Mihai Guțanu: Zi, vrei să te vezi cu George? Vorbesc cu el să ai o discuție? Sau cu împăratul, că peste George e cineva mai sus.



Cătălin Hideg: Nu e, mă, prietenul meu George, mă, frate.

Mihai Guțanu: Aah. Bun, bun.

Cătălin Hideg: Dacă George avea... Cine? Ți-a zis cineva? Sau te-ai gândit tu așa?



Mihai Guțanu: M-am gândit eu. M-am gândit eu. Nu sunt omul care pierde vremea. Am văzut o emisiune la televizor și mi-am dat seama care-i traseul. Traseul tău este unul singur. Ori candidezi.

Că tu câștigi președinția Consiliului Județean, garantat o câștigi. La ce popularitate ai tu acum, nici nu-ți dai seama. Garantat câștigi.

E. Și asta te scapă și de belele. Când ești președinte de CJ sau primar sau așa, gata.

Știi cum stau hârtiile la dospit? La...



Cătălin Hideg: Nu, nu, că nu...



Mihai Guțanu: La sertare! Nu le mai apucă nimeni.



Cătălin Hideg: Nu din cauza asta trebuie să scap eu de dosar că ajung ceva. Dosarul trebuie să-și facă cursul, indiferent dacă ajung sau nu ceva, dacă candidez sau nu. Auzi, astăzi am primit o ofertă mai mare să candidez la primăria Capitalei din partea PSD-ului. Ce zici de asta?



Mihai Guțanu: Hai, du-te că nu te cred.



Cătălin Hideg: Pe cuvânt de onoare se discută la Ciolacu în birou, acum.



Mihai Guțanu: Nu cred, hai, lasă-mă-n pace. Nu există.



Cătălin Hideg: Uite, na, vrei să te mint? Ți-am zis, nu ți-am zis la mișto și am și dovada, adică nu... în sensul că...



Mihai Guțanu: Nu, eu știu exact ce se întâmplă la mine, la candidaturi. Eu o cunosc la milimetru.



Cătălin Hideg: Cum?



Mihai Guțanu: Eu cunosc exact situația, știu exact de cine-i vorba, cine intră și cine se retrage. Care e jocul, care e lupta...



Cătălin Hideg: Păi unde le știi, mă, gogule, tu, mă, frățioare?



Mihai Guțanu: Păi le știu, mă, că...nu printre astea trăiesc?! Dă-le în BIIIIP, asta fac toată ziua.



Cătălin Hideg: Nicușor iese, mă, înapoi, mă, dacă ăștia se bat...



Mihai Guțanu: Da, da! Ăsta e ordinul!



Cătălin Hideg: Că ăștia se bat ca proști...



Mihai Guțanu: Da, da, ăsta-i ordinul, da. Vrem să-i facem o bucurie lui Macron și să iasă Nicușor. Ăsta este ordinul, cu asta ne ocupăm toți.



Cătălin Hideg: Odată, și doi, vezi că ăștia trei se bat între ei ca proștii și ăla câștiga.



Mihai Guțanu: Păi da, păi da. Da\", stai liniștit, că nu doar ceilalți, care l-au băgat pe Cîrstoiu și exista riscul să fie incompatibil Cîrstoiu și să ne trezim pe 7 iunie, că nu mai poți să candidezi. Și atunci câștiga Piedone, atunci l-a retras pe Cîrstoiu, au băgat-o pe Firea. Măcar de Firea știm dracu că e compatibilă și ia asta 5-7-15%.



Cătălin Hideg: Din cauza mea ai văzut că a intrat...



Mihai Guțanu: O să iasă Nicușor. Înțelegi?!



Cătălin Hideg: Din cauza mea, ai văzut că...



Mihai Guțanu: Tu strici socotelile, n-am cum să te pună pe tine, că le strici socotelile. Înțelegi?



Cătălin Hideg: Păi și ce e să mai iasă? Iese Firea?



Mihai Guțanu: Tu-l bați naibii pe Nicușor, dacă ești...



Cătălin Hideg: Îl bat de se BIIIPP pe el.



Mihai Guțanu: Nu se dorește asta.



Cătălin Hideg: Îl fac praf pe analfabetul ăla, n-are ce vorbi ăla cu mine, frate. Îl fac praf, la câtă experiență am eu, la gospodărie și la administrare, eu îl fac praf pe ăla, mă.



Mihai Guțanu: Da, îl faci pilaf, normal, ce...



Cătălin Hideg: Nu are ce vorbii ăla 5 minute cu mine, crede-mă.



Mihai Guțanu: Dar eu-ți zic, tu mergi la CJ, la Giurgiu. Hai cu mine la împăratu\", pupi inelu, „sărut-mâna” ... Ăsta sunt.



Cătălin Hideg: Dar nu la ăsta, la George, nu?



Mihai Guțanu: Ba da, mă, la George, cu...



Cătălin Hideg: Ai zis altceva.



Mihai Guțanu: Împăratul e peste George, ce să-ți mai...



Cătălin Hideg: Nu știu. Eu vreau cu împăratul, că George e labil, ăla-i nebun, nu-i zdravăn la cap.



Mihai Guțanu: Ce?



Cătălin Hideg: Nu, George nu este zdravăn, adică, la modul că... El e dictator de la...



Mihai Guțanu: George nu-i de capul lui.



Cătălin Hideg: Am înțeles asta.



Mihai Guțanu: Mă, Cătălin.



Cătălin Hideg: Am înțeles, frate.



Mihai Guțanu: Peste George există un personaj. Nu cred că știi, puțină lumea îl cunoaște.



Cătălin Hideg: De unde să știu?



Mihai Guțanu: Omul nu iese la televizor. E un... E un domn, frate, care-i în spate. Domnul ăsta, el dispune.



Cătălin Hideg: Și îl cunoști tu?



Mihai Guțanu: Da. Te vezi cu el, domnul se uită la tine, te analizează, îți pune niște întrebări. Dacă ai mințit cu ceva, o să zici că mai ne gândim.

Dacă te simte că ești sincer și așa, și pe dincolo și ești ce trebuie, zice, hai, bate palma cu mine.

Mâine îți bagi candidatura. Vezi că mai sunt trei zile și gata.



Cătălin Hideg: Și când putem să ne mai întâlnim decât mâine? Sau poimâine? Că luni e pa.



Mihai Guțanu: Păi da, și vezi că omul nu e la dispoziția mea, la valoarea lui e... foarte sus.



Cătălin Hideg: Păi, vezi, de aia zic?



Mihai Guțanu: Că nu mi-zic eu, vino încoace. Poate mâine el e la Washington și îl sun degeaba.



Cătălin Hideg: Și atunci când mai ne întâlnim, frate, că e prea târziu?



Mihai Guțanu: Ieri era dispus să se vadă cu tine, când ți-am scris și eu, dar tu nu mai băgat în seamă.



Cătălin Hideg: Bă, recunosc că mi s-a părut șocantă, jur, propunerea.



Mihai Guțanu: Asta-i viața noastră, n-avem timp să gândim prea mult.



Cătălin Hideg: Bă, m-a luat o surprindere rău. Zic, poftim?! Hai să-ți spun ceva sincer, dacă mă bag acum și intru într-o... O să-ți zică lumea că am făcut-o intenționat pentru asta.



Mihai Guțanu: Și ce dacă zice lumea? Bă, important este să te voteze Giurgiu. La Giurgiu n-avem Macron, n-avem intervenții.



Cătălin Hideg: Nu, mie nu-mi place gașca.



Mihai Guțanu: Iei Consiliul Județean...



Cătălin Hideg: Nu îmi place gașca.



Mihai Guțanu: Iei Consiliul județean, ai buget 600 de milioane de euro. Ce mai vrei? Ce ți mai dorești de la viață? Să-ți angajezi toate neamurile în Consiliul Județean?



Cătălin Hideg: Asta-i cea mai tare, ca să fac ca Piedone și să fiu incompatibil după aia. Hai mă, nu fi nebun și să angajezi o... Eu am o soție și un frate care e la locul lui, nu-i trebuie rău. Eu nu mai am neamuri familii, au murit toți, dă-i încolo. Dumnezeu să-i odihnească. În fine, ce

vreau să zic... că... Vreau să vorbesc, dar vreau ceva pentru o construcție. Eu pot să fac ceva mult mai mult pentru țară decât un BEEP de partid, decât un BEEP de Consiliul Județean. Scuză-mă. Eu i-am propus lui George niște planuri economice fabuloase și a zis să mă duc la o proastă, la Senat și i-am zis ia du-te bă în (BIIIPP) puii mei, nu mă duc eu la toate BIIIP că vrei tu. Ai timp să vorbești cu mine, nea George, n-ai timp.



Mihai Guțanu: De asta avem timp să vorbim. Acum e punctuală. Vrei să candidezi la Consiliul Județean Giurgiu din partea AUR? Nu din partea lui... Nu ești independent sau mai știu eu ce. Te susține un partid. Ai în spate pe George care vine. Votați-ne, că noi facem, că noi trecem. Ai o șansă. Una la un milion.



Cătălin Hideg: Eu pe George îl cunosc, îl iubesc, a fost în curte la mine, în casa mea, a văzut cine sunt.



Mihai Guțanu: Știu, am văzut filmările cu tine, cu George, ce dracu, v-am văzut și la televizor acum 2 ani sau când a fost, era pandemia.



Cătălin Hideg: Nu, acum câteva luni de zile, da. A dat omul acolo. Domne\", uite ce a făcut ăsta. Dar, ce vreau să-ți zic este următorul lucru. Eu în George...



Mihai Guțanu: N-ai încredere.



Cătălin Hideg: Da, pentru că George este foarte repezit, foarte labil și se supără... dacă-i zice unul la ureche ceva, la revedere.



Mihai Guțanu: E și el pe sfori. Tocmai ți-am zis. Deci...



Cătălin Hideg: Dacă mă întâlnesc cu persoana de care zici...E și el pe sfori. De-aia zice astăzi că mâine bea cu tine o cafea, dar primește seara un telefon. Nu, mă, cu ăla nu te întâlnești.



Cătălin Hideg: Dacă mă întâlnesc cu persoana...



Mihai Guțanu: Mă, pare neserios. Asta e la toți oamenii politici, că toți au o cheiță.



Cătălin Hideg: Ascultă. Cred. Dacă reușesc să ne întâlnim până luni, când poate acest domn...

Mihai Guțanu: Da, ești disponibil. Vin.



Cătălin Hideg: De ce? Așa-i un weekend.



Mihai Guțanu: Rămâi la Conac, nu la Palat.



Cătălin Hideg: Da, da, tati sunt la mine acasă.



Mihai Guțanu: Ești acolo. Bun, eu vorbesc cu împăratul și dacă poate să vină... Bine, dacă nu... te sun pe tine și-i zic hai la guvern să ne vedem cu el.



Cătălin Hideg: Vin eu.



Mihai Guțanu: Și vin două ore. Vin eu. Așa, îți las timpul ca să ajungi.



Cătălin Hideg: Da, e o oră jumătate, două, da.



Mihai Guțanu: Gata, așa facem. Hai că vă sun... Îl sun pe împăratul până răspunde la telefon.



Cătălin Hideg: În seara asta, după șapte, dacă vrei. Nu-i nicio problemă.



Mihai Guțanu: În seara asta după șapte ești disponibil, da?



Cătălin Hideg: Da, mai am niște avocații acum care vin la cinci jumate și nu pot să...



Mihai Guțanu: Aha, bine, bine, bine, gata.



Cătălin Hideg: Hai, trebuie să și plec, că au venit la mine... Te pup, pa!



Mihai Guțanu: Pa, pa, pa!