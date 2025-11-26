Ce ascunde președintele plantat de păpușarii din umbră la Cotroceni? Ce știe Nicușor Dan despre ordinele date înainte de alegerile deturnate? Ce agendă pune în aplicare și la comenzile cui? Calculele politice îi dau cu virgulă matematicianului ajuns la comanda supremă a țării. Ce îi pregătește premierului Bolojan? De ce nu cere capul ministrului care a permis ca dronele rușilor să survoleze cerul țării. Ce se ascunde cu adevărat în noua strategie de apărare a țării?

Răspunsurile le aflați de la Laurențiu Botin, de la ora 21 la Culisele Statului Paralel.