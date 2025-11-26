Culisele Statului Paralel, ediție explozivă în această seară, de la ora 21:00. Ce știe Nicușor Dan despre ordinele date înainte de alegerile deturnate?

Laurențiu Botin, de la ora 21 la Culisele Statului Paralel
Tic-tac, tic-tac! Sună ceasul pentru liderii regimului care a ordonat anularea alegerilor. Poporul se deșteaptă și nu mai înghite minciuna și umilința. Trădătorii tremură pentru că se apropie ziua judecății pentru sistemul care a îngropat țara în sărăcie și datorii! Patrioții strâng rândurile și au pus în mișcare planul salvării româniei din ghearele reziștilor însetați de putere.

Ce ascunde președintele plantat de păpușarii din umbră la Cotroceni? Ce știe Nicușor Dan despre ordinele date înainte de alegerile deturnate? Ce agendă pune în aplicare și la comenzile cui? Calculele politice îi dau cu virgulă matematicianului ajuns la comanda supremă a țării. Ce îi pregătește premierului Bolojan? De ce nu cere capul ministrului care a permis ca dronele rușilor să survoleze cerul țării. Ce se ascunde cu adevărat în noua strategie de apărare a țării?

Răspunsurile le aflați de la Laurențiu Botin, de la ora 21 la Culisele Statului Paralel.