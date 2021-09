Realitatea PLUS

CINE ESTE ALIN NICA

Alin Nica este politicianul care se declară, în aceeași măsură, pasionat de administrație dar și de muzică. În 2004 a fost ales, la doar 23 de ani, primar în comuna Dudeștii Noi din județul Timiș. Astfel a devenit cel mai tânăr primar din România de la acea vreme. Mare fan al muzicii rock ș jazz, în 2009 Alin Nica s-a înscris la Eurovision. Nu a câștigat, însă s-a clasat pe locul opt la selecția națională. Așa a ajuns Alin Nica să facă turnee prin țară și să scoată videoclipuri.

Nica s-a hotărât să nu renunțe la muzică așa că, în 2013, a participat la o altă emisiune-concurs, dar performanța de pe scenă nu i-a convins pe jurați să îl treacă în etapa următoare. Când a văzut că în industria muzicală nu are succesul pe care și-l dorea, Alin Nica s-a reprofilat spre emisiuni de gătit.



Între timp și-a dospit și cariera politică. În 2020, Alin Nica a fost ales președinte al Consiliului Județean Timiș. Felul în care Nica s-a comportat pe parcursul campaniei electorale a fost destul de criticat. Ca să obțină susținerea liderilor locali din județ, politicianul s-a înconjurat de personaje controversate cum ar fi Dan Vârtosu, prieten al interlopilor din zona Timișoarei, alături de care a filmat un clip electoral în care dansează.



Anul acesta, Nica a fost ales președinte al organizației Partridului Național Liberal din Timiș. Nici Orban și nici Cîțu nu au fost prezenți la aceste alegeri. Faptul că Ludovic Orban nu a apărut nu este o surpriză, având în vedere că cei doi au avut mai multe divergențe pe parcursul timpului. Alin Nica a susținuit că nu a fost susținut suficient de la nivel central pentru carantinarea Timișoarei.



CINE ESTE ȘTEFAN STOICA

Ștefan Stoica a fost ales în 2017 președinte al organizației Partidului Național Liberal Dolj. Până în 2014 acesta ocupa un fotoliu de deputat pe care l-a pierdut după ce Instanța Supremă a decis că acesta se afla în incompatibilitate. Decizia a venit după ce, în 2009, Stoica ocupa simultan funcțiile de consilier județean și de director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.



La începutul anului, Ștefan Stoica îl susținea pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal.

REZOLUȚIA SEMNATĂ DE ȘTEFAN STOICA

„Partidul Național Liberal are nevoie în continuare de un lider puternic, un lider care unește partidul și care este capabil să-i consolideze poziția de principală forță de dreapta pe scena politică românească. (...) PNL Dolj își manifestă susținerea față de Ludovic Orban ca președinte al partidului, la baza acestei decizii aflându-se performanțele înregistrate în lunga sa carieră de om politic, dar și în actul de guvernare în calitate de premier”, afirma Ștefan Stoica, potrivit pro-oltenia.ro.



Între timp, Stoica a fost reales în funcția de președinte al PNL Dolj. Deloc surprinzător având în vedere că a fost singurul candidat. Interesant a fost însă că, la scurt timp, Florin Cîțu a postat o fotografie în are apare alături de liberalul doljean, în care îl laudă pentru marea victorie obținută, semn că Ștefan Stoica a trecut în tabăra Cîțu.



CINE ESTE GEORGE STÂNGĂ

Președintele organizației Partidului Național Liberal Galați, George Stângă avea, prin 2019, o relație specială cu autoritățile locale pesediste. Atât de specială încât o firmă a liberalului avea contracte de peste 420 de mii de euro cu instituții publice, pe care le-a obținut prin atribuire directă.

CONTRACTELE FIRMEI LUI STÂNGĂ

„Au fost căpușate școli, primării, societăți ale consiliilor locale, instituții publice! Peste 4 miliarde de lei direct în buzunarele senatorului bugetofag!”, scria jurnalista gălățeană Aida Zaharia.

George Stângă a pierdut anul trecut alegerile pentru președinția Consiliului Județean Galați în fața contracandidatului său de la PSD, Costel Florea. La acele alegeri au fost foarte multe voturi anulate. Explicația ar fi că, la unele voturi, ștampila nu a fost pusă pe unul dintre candidați, în semn de protest.

VOTURI ANULATE ÎN SEMN DE PROTST FAȚĂ DE CANDIDATUL PNL

„Am votat până s-a terminat tușul! De data asta, am mers doar ca să demonstrez că mă interesează cine conduce Galațiul, dar asta nu înseamnă că votez orice personaj propus de PNL, doar ca să nu votez PSD. Am preferat să îmi anulez votul”, scria un simpatizant PNL pe Facebook.



Probabil gălățenii au avut destule motive juste să nu-l vrea pe Stângă în fruntea județului lor. George Stângă, împreună cu președintele Consiliului Județean Prahova, au fost înregistrați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție când îi cereau lui Cătălin Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și a Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

INTERCEPTAEA PROCURORILOR DNA

„Aș vrea să te rog frumos să îmi prelungești mandatele celor doi directori…, sunt luna asta amândouă și la AFDJ și la APDM și principalul lucru, ți-o spun din tot sufletul, pentru mine este raționamentul politic, că eu am alegeri interne în partid și nu mi-ar conveni să…, adică nu zic că aș pierde alegerile la Galați, dar nici un aș avea o situație foarte confortabilă dacă mi-aș pierde oamenii de acolo”, afirma George Stângă.



În mai, senatorul liberal George Stângă îl susținea pe Ludovic Orban pentru un nou mandat în fruntea Partidului Național Liberal. Câteva săptămâni mai târziu l-a trădat pe Orban și a sărit în echipa Cîțu. Într-o postare din luna septembrie, Stângă vorbea despre cum Florin Cîțu reprezintă noile perspective pentru PNL și că doar el și echipa lui pot moderniza și dezvolta România. O schimbare radicală, care însă nu a surprins pe nimeni.