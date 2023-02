ANCA: Așa cum v-am promis, astăzi mă aflu la institutul de geodinamică în biroul doctorului Armand Stănică și alături de generalul în retragere Nicolae Gligor pentru a vorbi despre un subiect extrem de sensibil: dacă pot fi prognozate cutremurele. Sigur că sunt unii care spun că pot fi și provocate, este o altă discuție pe care o vom continua, dar astăzi, așa cum s-am arătat în săptămânile trecute, există niște oameni care cercetează și care au ajuns la niște concluzii, nu numai în România, poate și în alte locuri. Vreau să vă explic, și poate așa reușim să sensibilizăm autoritățile statului, că se poate face ceva, putem să avem niște prognoze. Nu este doar o poveste. Le spun bună ziua gazdelor mele, sunt în vizită aici la dumnealor în birou, domnule doctor, bună ziua, vreau să vă întreb: atât a putut statul român? Dv. Faceți o muncă uriașă. Mi-ați spus că în 10 ani ați primit 14.000 de euro și că majoritatea investițiilor sunt din banii dv.

ARMAND STĂNICĂ: Așa este. Se intampla din cauza unor grupuri de interese care sunt deranjate de aceasta descoperire.

ANCA: aceasta descoperire e buna nu numai pt romania ci si pt intreaga lume, ati avut oferte din alte tari?

ARMAND: bineinteles sunt in discutii cu mai multe guverne din alte tari. Dar imi doresc sa creez in romania un centru de prognoza seismica. Avem aceasta metodologie dorita si de NASA ...

ANCA: v au contactat cei de la nasa? Dar Guvernul romaniei v a contactat?

ARMAND: i am contactat eu, in 2017 am anuntat csat-ul. Vreti sa vedeti ce raspuns am primit?

ANCA: Va rog

ARMAND: cititi aici raspunsul

ANCA: dl armand stanica, va multumim pt informarea transmisa csat inregistrata cu nr... totodata va dorim succes in activ de cercetare, cu stima gabriel cristian piscociu... adica sanatate si la revedere.

ARMAND: da. Si ne mai auzim.

ANCA: dv totusi primiti finantare de la academia romana. Fac precizarea sa nu se creada ca e o firma de apartament,

ARMAND: suntem recunoscuti, metoda e recunoscuta de ani de zile de NASA, ni s a propus o colaborare, vom colabora. Sunt mai multe state interesate sa colab, dar imi doresc ca in romania sa fie facut acest centru de prognoza stiintifica si in niciun caz sa nu fie doar un transfer tehnologic prin care romania, pt a beneficia de prognoze, trb sa plateasca lunar la acele centre din strainatate. Nu sunt de acord. Sunt de acord nimeni sa nu moara, dar sa avem si noi un centru si apoi facem in orice alta tara.

ANCA: e invidia romaneasca concurenta dintre... e o lupta pe bani?

ARMAND: de ce sa spun eu asta cand poate toata lumea sa si dea seama?

ANCA: dl general a avut amabilitatea sa explice la mine despre descoperirea dv si a tatalui dv. Ati preluat de la tatal dv.

ARMAND: da, e o munca de zeci de ani

ANCA: in anii astia niciun responsabil a statului nu a dorit sa stea la masa cu dv sa afle ce ati descoperit?

ARMAND. Ba da, dar ii inteleg. Cand le spui: sigur se pot prognoza cutremurele....

ANCA: dar nu putem stim cand unde si la ce ora

ARMAND: stati un pic, de ani de zile putem prognoza cutremurele cam cu 2 zile inainte sa se produca. Putem estima si magnitudinea lor. Stim daca bucurestiul va fi afectat sau nu.

ANCA: va propun. Aveti tabele, explicati in ce consta descoperirea dv si cum pot si prognozate cutrem?

ARMAND: telespect nu cred. Am vb cu persoane care au venit aici si nu voiau sa creada, apoi au zis ca e imposibil. Acestea sunt niste date prelucrate.

ANCA: explicati ne care procedura dpdv tehnic dar pe intelesul tuturor

ARMAND: inainte sa aiba loc un cutremur, in zona epicentrului au loc niste mecanisme, dar indiferent de ce mecanism ar avea loc, cutremurul inainte sa se produca cu cam o sapt, incep in zona sa se emita electroni. Din cauza presiunii mari si a stresului, atomii incep sa elibereze din ce in ce mai multi electroni.

ANCA: pe intelesul tuturor...

ARMAND: in zona in care se produce cutremurul e ca un burete plin cu apa. Stresul creste, apeci pe burete si incep sa iasa picaturi de apa. Cu cat te apropii de momentul cutremurului, cu atat mai multe picaturi ies din burete. Picaturile sunt electronii. Ei nu pot sa circule prin pamant, e semiconductor, si atunci trebuie sa circule pe anumite cai mai conductoare. S a descoperit... uitati aici aceasta harta. Aici e zona seismogeana Vrancea si exista, acuma toti o sa zica: vai cat de urat se exprima, este ca si cum ar fi prin pamant niste cabluri care inteapa zona vrancea.

ANCA: dar nu s cabluri, ca sa fie clar, sa nu spuna ca spuneti.... sunt niste zone conductoare, ca niste canale... dar ele sunt naturale, nu construite. Deci descoperirea consta ca a identificat aveste zone prin care se transmit semnale

ARMAND: si aceste zone... o iau spre marea nordului, zona aceasta se duce spre marea egee, asta ne intereseaza, si cam cu vreo 10 zile, in functie de mecanismul prin care se produce cutremurul, incep sa circule electronii, si pe unde sa o ia, pe aici , pai nu. Se duc in directiile astea.

ANCA: dv aveti deja 2 statii de masurare. Una in zona campina, alta in buzau si ar mai fi nevoie si in alte zone?

ARMAND: spuneti dv dupa ce va explic. Dv n aveti pregatire in domeniu, exact ca politicienii nostri. Haideti sa vedem.

ANCA: noi la presa am pretentii ca avem pregatire mai buna decat politicienii nostri

ARMAND: cu 1 sapt inainte de un cutremur incep sa plece electroni, se duc asa, deci prin acest cablu avem un curent electric care crete in intensitate. Inseamna ca acmpl magnetic creste si el. Daca vii cu un senzor electromagnetic, il pui fix deasupra cablului, vei sesiza un camp magnetic care creste pe masura ce te apropii de momentul producerii cutremurului. E simplu?

ANCA: da, foarte simplu. Inteleg ca e o limita peste care dvs incepeti sa intelegeti ca intensit cutremurului va fi mai mare.

ARMAND: daca te iei doar dupa acest camp magnetic, gresesti. Exista campuri magnetice generate de factori antropici sau naturali. De ex are loc o explozie solara: emite electroni, electronii aia din aceasta zona genereaza o tensiune electromotoare, creste campul magnetic enorm si atunci zici: urmeaza un cutremur. Deci trebuie scoasa influenta soarelui. Si a altor chestii naturale. Apoi factorii antropici, daca e o linie de inalta tensiune, genereaza ... electomotoare pe aici. Trece un tir cu aprindere electrica, sarcina in miscare genereaza camp electric, camp magnetic pe care il ia in considerare senzorul de aici. Ai un oras in apropiere, seara aprind toti becurile. Camp magnetic imens. Noi trb sa scoatem fiecare... sunt mii de semnale care trb scoase ca sa ramana doar semnalul sa zici: da, asta e de la cutremur. Un astfel de senzor e universal cunoscuta, si americanii si japonezii fac asta. Ne au aratat cate calculatoare avem, cate filtre trece, m am enervat fiindca m au luat de sus, dupa ce s au laudat 3 ore cu filtre... am zis ok. Apoi cu filtrele voastre trece banda, primul lucru pe care l faceti fiindca nu stiti frecventele care trebuie scoase, primul lucru treceti semnalul util si apoi voi analizati zgomotele. De aia nu va iese nimic. Dar noi fiind mai saraci. Am scrijelit cu o pietricica formele matematice. Si noi toate zgomotele nu le scoatem cu filtre fizice, ci cu filtre matematice. Si astfel toate zgomotele le luam cate unul, e o munca titanica, acum n as mai lua o de la capat.





ANCA: haideti sa explicam acum concret, pe perioada care a ingrijorat, plecand de la cutremurul din turcia



SARITURA



ARMAND: acestea sunt niste date pe care le am luat din calculatorul de la buzau, s a oprit. A fost curentul luat si s a blocat, sunt semi prelucrate dar incas e vede bine, cutremurul a fost pe 6 la turci si se vede cum aiciau fost miscari micii, apoi semnalul precursor a crescut. El e obtinut....

ANCA: e semnalul care merge spre marea egee?

ARMAND: da

ANCA: sa inteleg ca au aparut pe masuratorile dv niste modificari.

ARMAND: Bineinteles. Putem prognoza cutremure si din alte tari, am mai facut asta. In albania cand a murit logodnica fiului premierului, ne am dat seama cu 2 zile inainte. Am anuntat academia albaneza, dar asta e. Noi am prognozat si cutrem din polonia cand au murit oameni intr o mina. Dar pe cine sa anunti? Deci trebuie format un centru serios cu legaturi internationale.. dar mai intai sa l facem pt romania.

ANCA: deci 6 februarie...

ARMAND: noi urmarim aceasta linie punctata care e o medie a acestor semnare precursoare care mai trebuie prelucrate. Se vede ca urmeaza o curba si la cateva zile de la varf... formeaza cutremurul.

ANCA: pe 7 vad ca incepe sa creasca. Asa se explica si celelalte cutremure care au venit?

ARMAND: da, asta e statia din aprop de campina, din caua ca si aici a fost luat curentul cateva zile, zona e fara date, trb sa apelam la datele de aici. Se obs ca de pe 24 ianuarie incepe sa creasca. Aici a sarit peste linia rosie si apoi a scazu. Cutremur a fost pe 6, a scazut numai ca a mai crescut inca un pic fiindca a fost cutremurul de pe 20 de 6…. Se vede clar. De acum incepe sa scada si pot sa spun ca la turci n o sa mai fie cutremure atat de mari. Replici mici.

ANCA: exista pericol in Romania pe masuratorile pe care le aveti acum?

ARMAND: in acest moment nu exista niciun pericol pt Romania. Chiar nu exista. In mom in care au mai fost cutremure in Romania, noi am incercat sa mai anuntam, dar n avem pe cine. De aceea am vorbit si la academie sa facem noi, sa ne ocupam noi, sa organizam si sa facem ceva mai serios. Chiar zilele astea vom pune bazele unui centru. Avem o tehnologie care costa imens In alte tari.

ANCA: primul pas- statul sa va asculte si sa gaseasca fonduri

ARMAND: statul nu se va implica

ANCA: de ce? E vb de cetateni...

ARMAND: nu se implica nici in alte lucruri, de ce s ar implica in asta. Singura instit va fi academia romana.

ANCA: legatura gorj-turcia? S a spus nu are legatura, au fost si in vrancea

ARMAND: nu sunt specialist in acea zona, nu pot sa dau un rasp. Ar trebui sa stiu daca exista sau nu exploatari, trb sa fie o institutie a statului care sa se ocupe de asta.

ANCA: ca principiu, am prezentat dexpre exploatarile de la galat i si gorj, ca principiu- poate exista legatura intre cutremure si exploatari?

ARMAND: sa ne gandim, cutremurele din turcia, statistic am vz ca si anterior, cand au mai fost cutremure in turcia, au fost si la noi. O oarecare legatura exista. Multi spun ca daca nu sunt faliile apropiate, nu influenteaza... daca o placa intra in vibratie, se transmit spre centrul pamantului si apoi urca....

ANCA: daca spuneti ca merg spre centrul pamantului, atunci experimentele care se fac, semnale care se transmit catre ionosfera, pot influenta ce se intampla in interiorul pamantului?

ARMAND: nefiind specialist in asta, sunt doar pe cutremurele din vrancea, nu pot sa ma bag intr un domeniu unde nu stiu toate informațiile, e ca si cand iei pe cineva specializ intr un domeniu si il pui sa....

ANCA: descoperire Tesla... exista posibilit sa provoci un cutremur?

GLIGOR: e un ordin ca atunci cand unitati militare traverseaza un pod, sa rupa cadenta, nu trb sa bata pas de defilare. Inseamna protectia podului la rezonanta. E o chest de care si a dar seama Tesla. Cu ajut unui mic pickamer de o jum de metru a reusit sa darame acel bloc turn.

ANCA: deci e real experimentul, a provocat un cutremur cu ce a descoperit, cu vibratiile.

GLIGOR: vibratiile, cum am vb cu Armand, eu sunt inginer de rachete antiaeriene, la noi puterea o verificam la antena parabolica pe sfoara, la mijl puneam un bec. Cand ridicam inalta se aprindea becul cu o intensitate. Ce inseamna? Toate oscilatiile, de la frecventa de 20 de hertz si pana la giga si terra hertzilor invelesc pamantul in toate partile si in toata adancimea deci se poate provoca un cutremur de anumita intensit in alt loc dorit.

ANCA: poate fi tintit locul?

GLIGOR: cand a aparut arma geofizica, ea a fost creata pt a tinti in anumite locuri.

ANCA: ma ingrijoreaza rasp. Cred ca ar trb sa avem acest centru de studii de prognoza ca sa stim ce ne asteapta. Suntem o tara cu probl dpdv al constructiilor. Aveti foto din Japonia.

ARMAND: am rel de prietenie cu diversi ambasadori, suntem in contact ca institut cu....

ANCA: mai mult pe afara va asculta lumea...

ARMAND: da, acesta e tristul adevar dar nu ne dam batuti, sunt semnale ca si in Romania s au trezit oameni care au inteles ca prognoza seismica exista. Am anuntat oameni politici cu zile inainte, ca sa capatam incredere. Au fost convinsi dar n au avut nicio putere sa ne ajute

ANCA: eu cred ca puterea oamenilor sa va ajute pt ca oamenii inteleg ce se intampla in intreaga lume si doar o presiune publica la niv academic, trebuie spuse lucrurile astea,

ARMAND: Avem cea mai tare tehnologie din lume, suntem singurii care putem prognoza un cutremur cu min 2 zile inainte. Cu dovezi nu pe vorbe. In rom exista 2 instit care se ocupa de cutremure. Instit de geodinamica si INFP. Ne dorim o colaborare, avem activ c omplementare. Dumnealor studiaza cutremurele atunci cand se produc si dupa ce se produc, iar noi inainte. Ar fi ideala o colab. Vom vedea

ANCA: multumesc ca m ati primit. Raman in leg cu dv. Daca autorit n au de gand sa faca ceva, incerc sa fiu purtat de cuvand pt romani

GLIGOR: completez, Tesla a folosit acel pickamer, deci rezonanta, dvs folositi oamenii tot ca domeniu rezonabil. Va sprijiniti de rezonanta oamenilor.

ARMAND: scopul nostru e sa avem un astfel de centru in romania. Ne dorim ca la urmat cutremur sa nu mai moara nimenil avem aceasta tehnologie deci se poate. Dar informatia asta nu e de ajuns. Am vb cu colegi din israel, au norme prin care pot evacua

ANCA: adica vreti sa explicati aceasta informatie, ca puteti identif si zona, pot ajuta autorit sa evacueze

ARMAND: nu e suficient, trebuie facute norme metodologice. Am vorbit mai demult cu factori de decizie din tara noastra si spuneau: daca ma anuntati cu 2 zile inainte pot evac bucurestiul fara incidente. E posibil sa moara mai multi in acest haos decat de la cutremur. Trebuie bine gestionate, nu se poate arunca info, nu ai norme de reactie la informatia asta, nu poate fi folosita. Vestea buna e ca la academia romana aceasta norma este pe final.