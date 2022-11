Iar după incidentul de la Luțca, Garda de Mediu și Corpul de Control al premierului au făcut controale și au constatat sute de nereguli în întreaga țară. O astfel de situație a fost depistată într-o comună din județul Neamț, Alexandru cel Bun, unde au fost construite, fără aviz de la Apele Române, nu mai puțin de 19 poduri și podețe. Majoritatea au fost ridicate de persoane private, pe domeniul public, fără autorizația necesară, deși sunt zone în care au loc frecvent inundații, conform Gărzii de Mediu.

Raportul de la Garda de Mediu, întins pe 23 de pagini, arată că zece poduri ar trebui desființate, iar pentru cinci poduri ar trebuie obținute acte de reglementare conform legii apelor. Pentru aceste nereguli, primăria din comuna „Alexandru cel Bun” a primit mai multe amenzi.



Primarul Ion Rotaru, a spus, pentru Europa Liberă, că podurile din comună sunt vechi. Unele au fost construite și cu 20 de ani în urmă.

„Suntem în proces cu Apele Române. În toată țara sunt 30.000 de poduri. Aceeași situație ca în Neamț este în toată țara, pe toate pârâurile, pe toate podurile. De la mine de la Alexandru Cel Bun înspre Poiană mai sunt vreo 300 de poduri. Eu am avut „norocul” cu niște USR-iști care mi-au făcut reclamații”, a spus primarul din comuna Alexandru cel Bun.



Edilul spune că a apelat la deputatul PNL de Neamț Laurențiu Leoreanu pentru a-l ajuta să schimbe legea apelor, astfel încât podurile să intre în legalitate. Deputatul a confirmat că are în lucru un document pentru modificarea legii apelor. Despre aceste modificări are cunoștință și ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis într-un răspuns către Primăria „Alexandru cel Bun”.

După cazul de la Neamț, Corpul de Control al prim-ministrului a trecut la verificări la nivel național. Așa au descoperit că 760 de autorizații de gospodărire a apei au fost acordate în baza unor dosare incomplete. Cele mai multe țin de administrațiile bazinale de apă din Mureș, Argeș-Vedea și Siret. Administrația Națională a Apelor Române a aplicat, însă, doar 55 de sancțiuni, potrivit Europa Liberă.

O altă situație revoltătoare este în județul Dâmbovița, unde podul peste râul Ialomița din comuna Moroeni nu avea aviz de la gospodărirea apelor. Pentru acest pod a fost emisă autorizație de construire în regim de urgență. În loc de măsuri urgente la vechiul pod, însă, a fost construit unul cu totul nou, fără niciun act de reglementare, potrivit senatorului REPER, Dragoș Popescu.

Potrivit legii, autorizația de gospodărire a apelor ar trebui să ateste că ridicarea unui pod nu afectează mediul. Teoretic, fără un astfel de aviz, construcția unui pod sau podeț nu ar trebui să aibă loc. Legea prevede că nerespectarea prevederilor legate de autorizațiile de mediu reprezintă infracțiune, pentru care se poate aplica o pedeapsă cu închisoare.