Analistul politic Dorin Iacob a declarat că este necesară o verificare de către serviciile de informații a oamenilor din jurul președintelui, a prietenilor acestuia pentru protecția șefului statului și a României. Acesta s-a referit la influența pe care o poate avea omul de afaceri Michael Schmidt, un personaj controversat, căsătorit și cu sora lui Renatio Usatîi, cunoscut personaj controversat de peste Prut.

„Problema e ca SRI sau toate structurile specializate, toate aceste legaturi trebuie sa le lucreze, e de datoria lor, si pentru protectia președintelui, și a României. Și, dacă într-adevăr (există o influență - n.red.), pentru că presa are elemente, are informații, structurile statului trebuie sa faca o protectie speciala in raport cu prietenii presedintelui si sa documenteze daca se face trafic de influență. Vorbim de o zona germană, și nu este deloc rău ca prin ciomunitatea săsească să aibă legături cu zona germană. Dar ne aflam in prezenta unor legaturi mai mult sau mai putin firesti datorită unor relații cu spațiul rus. Toata zona germana are legături bune cu Rusia, își ia gazul di nRusia. Numai România a intors spatele Rusiei. Suntem într-o iarnă cu multe probleme (...) Măcar să știm că astfel de legaturi aduc beneficii României. Macar sa fructificam. Sau sa păzim foarte bine sa nu fie in defavoarea românilor”, a declarat analistul politic Dorin Iacob.

Legat de prezența unor oameni apropiați în jurul șefilor de stat români, jurnalistul Liviu Alexa a amintit de „afaceristul „Florian Anghelescu, care era sponsorul lui Traian Băsescu, și care a fost găsit mort însubsolul vilei sale, și a cărui soție a devenit consilier prezidențial, unde a fost SRI atunci? Al doilea moment - Mai țineți minte când Mircea Băsescu a fost asociat cu Bercea Mondial si președintele în funcție Traian Basescu a spus că nu a fost informat de servicii. Sa spunem ca e vorba de SRI, să spunem că aceste servicii protejeaza. Cui adresează aceste informații și cum poate proteja? Că trebuie să meargă la președinte. În cazul lui Băsescu nu s-au dus. În cazul ăsta ce să facă? Să zică, domnule președinte, vedeți că ăsta este vulnerabil?! Pot face altceva?”.

Anca Alexandrescu a amintit de adoptarea Codului Silvic în 2015, când a fost un scandal uriaș legat de posibila influențare a președintelui Iohannis de Schweighofer când acesta a retrimis legea în Parlament.

„Protecția informativa a presedintelui nu e organizata numai de SRI, ci si de SPP. Pahonțu ii raporteaza președintelui, Hellvig ii raporteaza, președintele nu ia nicio masura. Și atunci, Justiția?!”, a mai comentat jurnalistul Liviu Alexa.

„Cine îl controleaza pe Iohannis? Nu cred ca oameni de afaceri il controleaza. Șeful serviciului care comunica direct cu președintele trebuie să aibă puterea unor sinteze. Daca președintele nu ii dă crezare... Șeful statului trebuie să stea de vorbă cu șefii unor servicii, totul e sa le accepte si sa le ințeleagă”, a mai punctat Dorin Iacob.