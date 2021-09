„În seară zilei de 26 februarie 2020, a fost convocată Delegația Permanentă Teritorială ALDE, la care au fost invitați și o serie de membri importanți ai partidului. Un număr de 120 de membri s-au întrunit, astfel, pentru a stabili viitorul politic al acestei organizații. După o prezentare a situaţiei politice la zi, s-a dat cuvântul delegaţilor, care au conchis că rămânerea în acest partid, în condiţiile actuale, înseamnă, de fapt, blocarea aspiraţiilor comunităţilor giurgiuvene.”



Totuși, unele surse spun că motivul pentru care Petcu ar fi plecat din ALDE și pentru care a început să îl susțină pe Cîțu ar fi diferite și legate mai mult de negocierea scumpă pe care a făcut-o pentru această trecere decât de „blocarea aspiraților politice”. Indiferent de afilierea politică pe care a avut-o pe parcursul timpului, Toma Petcu și-a păstrat sistemul de relații. Relații pe care le valorifică cel mai bine în prezent, când susținerea sa pentru Florin Cîțu, prin oamenii pe care îi are la Giurgiu, este recompensată regește.



Toma Petcu are legături strânse cu sistemul energetic și cu Transelectrica, locul în care și-a păstrat oamenii puși încă de când guverna alături de PSD. Mai mult decât atât, a adus câțiva în plus. La Compania de Transport a Energiei Electrice s-a făcut recent un schimb în conducere, printr-o poveste la limita legii, după ce o serie de documente au ajuns la DNA. Această mișcare a lăsat un loc liber, ocupat imediat de Marius Viorel Stanciu, membru în directoratul Transelectrica și omul lui Toma Petcu. Stanciu este absolvent al Universității Bioterra, cu o diplomă trimisă la DNA pentru expertizare. Bineînțeles, omul care ține frâiele Transelectrica este din același județ ca Petcu. Marius Stanciu a lucrat și înainte tot în energie. A fost director adjunct la Electrica, unde s-a ales cu o plângere pentru abuzuri sexuale.



Numele lui Toma Petcu este legat și de Hidroelectrica, unde oamenii din perioada guvernării PSD-ALDE au fost păstrați pe poziții de PNL. El colaborează foarte bine cu președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, apropiat de PSD și ALDE. Deputatul Toma Petcu l-ar avea la degetul mic și pe Sinan Mustafa, directorul general adjunct de la Electrica Furnizare, un liberal care a candidat la Năvodari, însă care a ajuns la compania de stat fără susținerea filialei locale și care a venit tot din Giurgiu.



Un alt susținător înfocat al premierului Cîțu este Pavel Popescu.

Pare, totuși, că a avut ce să-i ofere. Deși în februarie 2016 Pavel Popescu spunea că nu ar da Norvegia pe nimic în lume, în octombrie 2016 devenea, peste noapte, candidatul PNL Timiș pentru Camera Deputaților. Vorbim despre deputat PNL care a ajuns în Parlament prin redistribuire, ceea ce înseamnă că nu a fost votat.



Apropiat al lui Daniel Funeriu și fost membru PMP, admirator al fostului premier, Dacian Cioloș, încă de la învestire, Pavel Popescu a ajuns în PNL Timiș cu doar câteva zile înainte de începerea campaniei electorale. Pavel Popescu a locuit în Norvegia până atunci, de unde și porecla de „Norvegianul”. Conform CV-ului său, acolo a fost liber profesionist. Nu apare, însă, înregistrat cu vreo activitate independentă.



La o scurtă căutare pe site-ul registrului comerțului norvegian, aflăm că Pavel Popescu deține în Norvegia 70% din firma de consultanță Visdom AS, înregistrată în data de 30 iunie 2016, cu trei luni înainte de a deveni candidat pentru Parlamentul României. În 2018, firma avea încă pagina web în construcție, nu apărea cu angajați, drept urmare această ”afacere” nu avea cum să-i genereze până la venirea în România venituri din care să trăiască în perioada în care a locuit în Norvegia.



Tot după înființarea Visdom AS, Pavel Popescu apare foarte implicat în activitățile organizației Repatriot, coordonată de Felix Tătaru, strategul de campanie al PNL, care se ocupă cu programe de repatriere a antreprenorilor români din străinătate. În acea perioadă, a fost lansat un program de către Guvern, prin care românii care se intorc în țară și își deschid o afacere pot primi până la 40.000 Euro, nerambursabili, de la stat. Una dintre condițiile principale era ca cei înscriși să ”demonstreaze experientă antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate”. Iar 2017, România i-a mai oferit ceva: a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății.



Responsabilitatea deputatului Popescu în Parlament părea însă că era să sforăie pe banii publici. Acesta a fost fotografiat când dormea în timpul audierii fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru.



Acum, Pavel Popescu este președintele PNL Sector 4 București. Este trimis de partid să apară la televizor ca să explice măsurile economice ale organizației. Gândește reforme pe care nu le împărtășește cu nimeni și dorește tăieri de pensii. Atunci când și-a chemat și părinții în Norvegia, acolo unde aceștia trăiesc și azi, a făcut-o cu un scop pe care nu i-a fost rușine să-l recunoască.



MOTIVUL PENTRU CARE POPESCU ȘI-A LUAT PĂRINȚII ÎN NORVEGIA

„Atunci când vor ajunge într-un spital din România, să aibă o pensie cu care să-și poată permite să dea șpagă pentru a nu muri.”



La Sectorul 4, Pavel Popescu a făcut câteva mișcări care i-au nemulțumit chiar și pe unii dintre colegii săi de partid. L-a suspendat din funcția de viceprimar pe Robert Cristian Florea. Motivul? Diana Ștefana Buciuna, pe care Popescu ar fi vrut musai să o numească în locul lui Florea.

DESPRE PROPUNEREA LUI BACIUNA



Baciuna, zic sursele bine informate, avea și alte calități decât ale lui Florea, necunoscute marelui public liberal în freamătul electiv din iarna lui 2021. Ea nu voia din tot sufletul postul, pe inima goală. Și-l merita, datorită sau din cauza împărțirii locative cu tânărul Pavel Popescu. Ea are și acum calitatea de colocatară. Pentru că familiile moderne, nu-s ca cele tradiționale, un imobil de lângă fosta casă de căsătorii a sectorului 4, aflat în proprietatea șoferului lui Pavel Popescu, este împărțit frățește de familia deputatului și a candidatei, fără loc, Diana Ștefana Baciuna.”



Astăzi, deputatul este un susținător înfocat al premierului Florin Cîțu. El este autorul fotografiei virale cu Ludovic Orban, în care liderul PNL apare singur, departe de ceilalți liberali, în timpul unui congres al partidului.



Popescu recunoaşte că el l-a fotografiat pe Ludovic Orban rămas singur în sală, după ce premierul Cîțu a chemat pe scenă toţi liderii care îl susţin la candidatura pentru șefia PNL. El a surprins imaginea, însă neagă vehement că ar fi dat-o presei.



Un alt nume interesant în Fan Page-ul lui Cîțu este cel al lui Alexandru Muraru.



Așa încerca Alexandru Muraru să-i convingă pe alegători să-l trimită într-un fotoliu călduț din Parlamentul României. Actualul consilier al lui Cîțu și reprezentantul Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei nu a reușit însă să și demonstreze competența cu care se lăuda. În luna aprilie, de ziua Veteranilor de Război ai Armatei Regale, Muraru a postat pe Facebook o felicitare adresată veteranilor de război, postare pe care a găsit de cuviință să o ilustreze cu poza unui veteran sovietic îngenuncheat lângă șenilele unui tanc rusesc transformat în memorial al eroilor URSS. Alexandru Muraru a făcut asta din postura de promotor al „politicilor Memoriei”.



Postarea a fost făcută în numele Guvernului și a fost catalogată drept o insultă atât la adresa puținilor veterani de război care mai sunt în viață cât și un atentat la memoria sutelor de mii de martiri ai Armatei Regale Române, zdrobiți de șenilele pe care Muraru le aplaudă în postarea sa.



Recent, Alexandru Muraru a anunțat că a informat, printr-o scrisoare oficială, Guvernul Statelor Unite, dar și oficialii din Israel, Germania și alte state membre ale Uniounii Europene precum și Comisia Europeană despre planul USR-PLUS de, CITEZ, „a crea o nouă majoritate parlamentară cu un partid extremist, antisemit prin care să răstoarne executivul pro-european”, după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.



ALEXANDRU MURARU, DESPRE DOCUMENTUL TRIMIS GUVERNELOR INTERNȚIONALE

„Am atras atenția, în documentul transmis, că este pentru prima dată, de la aderarea României la Uniunea Europeană, când un partid extremist de factură neo-fascistă, xenofob, antisemit este cooptat de o forță politică pro-europeană aflată la guvernare pentru a vota o moțiune de cenzură împotriva propriului cabinet.”



Fratele lui Muraru, Andrei, este consilier prezidențial și a fost și el membru al Consiliului de Administrație al Televiziunii Române. Anul acesta, Andrei Muraru a fost popus pentru funcția de Ambasador al României în SUA. Pe lângă slujbele, bursele și consiliile lor de administrație, cei doi frați Muraru sunt și profesori universitari. Unul la Iași, celălalt la București. În 2019, Andrei a primit puțin peste 191 de mii de lei de la stat. Anul acesta, cei doi frați vor primi din banii publici mai bine de 100.000 de euro.



În luna iulie, premierul Florin Cîțu a anunțat că protejatul său, Alexandru Muraru, a fost ales președinte al filialei PNL Iași.



FLORIN CÎȚU ÎL FELICITĂ PE MURARU

„Alexandru Muraru este noul preşedinte al PNL Iaşi. 387 de voturi din 400! Am toată încrederea în el, ne susţinem reciproc, aşa cum a anunţat şi el. Facem echipă şi la Guvern, şi în partid! Bun venit în echipa câştigătoare, Alex!”



Chiar dacă Alexandru Muraru face acum parte din Echipa Câștigătoare a lui Cîțu, Ludovic Orban l-a felicitat și el pe noul președinte PNL Iași, ținând să sublinieze că Muraru a fost de la început propunerea lui pentru funcția de președinte intermiar al organizației.



Premierul Cîțu este susținut și de nume puternice pe scena politică. Daniel Fenechiu.



DANIEL FENECHIU

Fenechiu este una dintre cele mai puternice voci din Partidul Național Liberal. Și dintre cei care îl susțin pe premier. A fost printre primii care i-au luat apărarea lui Cîțu atunci când au apărut în spațiul public informații despre incidentul din SUA al premierului, cnd a fost prins băut la volan. A fost o simplă greșeală, o greșeală făcută cu 20 de ani în urmă, iar asta nu trebuie să afecteze perspectivele sale ca premier, spunea Fenechiu.



DANIEL FENECHIU DESPRE „GREȘEALA” LUI CÎȚU DIN SUA

„Mi se pare o dovadă de responsabilitate, de onestitate. Nu a fost arestat, a fost reținut. Cred că mulți oameni au săvârșit câte o contravenție în tinerețea lor. În SUA există niște reguli în ceea ce privește consumul de alcool. Nu a săvârșit vreo infracțiune, este un păcat al tinereții pe care mulți din cei care ar putea să fie astăzi critici și să dea lecții cu siguranță au pățit – unii au fost prinși, alții au avut noroc.”



La fel ca Florin Cîțu, Daniel Fenechiu consideră ciudat faptul că aceste informații au apărut acum în contextul alegerilor interne din PNL. El pune asta pe seama luptelor pentru conducerea partidului, dintre Ludovic Orban și actualul premier.



DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DESPRE ARESTAREA LUI CÎȚU

„Nimeni din cadrul partidelor de opoziție, nimeni din cadrul adversarilor tradiționali nu a avut, nu a căutat, sau nu a avut această informație. Din perspectiva asta cred că declarațiile făcute de președintele partidului încep să capete un alt contur în legătură cu implicarea unora în viața internă a partidului.”



Fenechiu este deja cunoscut pentru comportamentul și declarațiile sale controversate. Anul trecut, acesta moțăia în timpul unei emisiuni tv.

Cu câteva zile înaintea acestui episod, la lucrările comisiei juridice din Senat, în timpul unei videoconferințe, Fenechiu ar fi scos pe masă o sticlă cu coniac.



Mai târziu, senatorul a declarat că totul a fost o glumă, o glumă pe care majoritatea colegilor... au gustat-o. Recent însă, liderul senatorilor PNL a aruncat o declarație șocantă. Invitat la o emisiune în care se discuta amânarea demisiei miniștrilor USR-PLUS, Fenechiu a spus că „În 5 zile la guvernare se poate fura o grămadă”.