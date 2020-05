"Culisele puterii". Miron Mitrea: Cu cât vor crește pensiile, din toamnă

Potrivit proiectului inițiat de Lia Olguța Vasilescu, pensiile ar trebui să se majoreze cu 40% din toamnă. Miron Mitrea a spus, la emisiunea "Culisele Puterii", că această majorare propusă a fost pur electorală, cu atât mai mult cu cât a fost propusă într-o perioadă agitată din punct de vedere politic, între alegerile locale și cele parlamentare.

"Au pus septembrie 2020 in ideea ca, in alegeri locale, vor spune "Va vom majora pensiile la 1 septembrie", dar bugetul ramane neatins in deficitul stabilit cu Uniunea Europeana, dupa care vine 1 septembrie, majoram pensiile si intram in alegerile parlamentare. Castigam alegerile parlamentare ok, o sa dam din colt in colt. Vedem cum dam cei 40%. Mai renuntam la 2 autostrazi, nu mai facem niciun fel de irigatii si dam drumul la pensii. Pensiile sunt unul din principalele motoare de crestere a consumului pentru ca banii aia intra in economie, nu-si cumpara Mercedes-uri, isi cumpara Dacii, nu si cumpara paine de import, isi cumpara paine facuta in Romania, deci e bine", a spus Miron Mitrea, duminica seara, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Culisele puterii".

Acum când PSD nu mai este la guvernare, responsabilitatea legii pensiilor cade în cârca Guvernului Orban.

"Domnul Orban, daca eu inteleg ce a spus el, a spus asa: Fratilor, eu n-am bani, luati-va gandul de la o crestere spectaculoasa, dar facem o crestere asa... cat ne putem permite, mai micuta, ca sa nu zicem ca n-am crescut pensiile. N-as vrea ca pensionarii sa se supere pe mine, dar nu cred ca va creste spectaculos. Daca creste 5% va fi grozav", a spus Mitrea.

Premierul Ludovic Orban a spus, recent, că pensiile vor crește cu atât cu cât permite economia.

"Pensiile vor creste, cu cat vor creste depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile nu numai anul asta, ci si anul viitor, si anul care urmeaza... La 6 luni, in conformitate cu legea responsabilitatii fiscal-bugetare, va trebui prezentat un raport privind situatia economica si bugetara, de asemenea vom face prognozele de evolutie a economiei romanesti, vom vedea si prognozele Comisiei Europene, prognoze care sunt facute de institutii internationale, si la baza deciziei pe care o vom lua vor sta realitatea economica si capacitatea efectiva de a sustine plata pensiilor", a spus premierul Ludovic Orban.