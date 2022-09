Autorităţile cubaneze au declarat stare de urgenţă în şase regiuni. Astfel, meteorologii au emis avertismente cu privire la apariţia furtunilor pe coastă, precum şi aparaţia inundaţiilor şi alunecărilor de noroi.

Zeci de mii de oameni au fost sfătuiţi să îşi părăsească locuinţele şi să caute adăpost.

Ian has exited Cuba and looks very impressive for being on land all morning. Expect a quick ramp up to possibly a healthy Cat 4. and with a farther south landfall, it may landfall at that intensity. pic.twitter.com/xBqRYLwdiX