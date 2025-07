Impactul statului prelungit in picioare asupra articulatiilor

Pe termen lung, multi oameni ajung sa se confrunte cu durerile de genunchi, o problema comuna si deseori ignorata in fazele incipiente. Aceste dureri pot aparea sub forma unei senzatii de intepatura, rigiditate sau oboseala accentuata la sfarsitul zilei. In timp, durerea poate deveni cronica si sa influenteze nu doar activitatea profesionala, ci si viata personala – mersul, urcatul scarilor sau activitatile fizice obisnuite devenind tot mai dificile.

Un alt efect al statului in picioare prelungit este suprasolicitarea coloanei vertebrale lombare. Multi angajati care stau pe loc in pozitii fixe dezvolta dureri de spate, tensiune musculara si probleme posturale. Acestea pot fi evitate prin folosirea incaltamintei adecvate, alternarea sprijinului pe picioare si efectuarea unor mici miscari la intervale regulate.

Pentru a reduce efectele negative, este important sa faci pauze active – cateva minute de mers usor, intinderi sau exercitii de mobilitate. Chiar si o pauza de 2-3 minute la fiecare ora poate avea un impact semnificativ asupra sanatatii articulatiilor, scrie Sfat Naturist.ro

Masuri simple pentru confort si preventie

Prevenirea problemelor cauzate de statul in picioare ore in sir nu presupune schimbari drastice, ci cateva ajustari simple care pot face diferenta pe termen lung:

Incaltaminte potrivita: alege pantofi cu talpa moale, suport bun pentru bolta plantara si suficient spatiu pentru degete. Evita incaltamintea rigida sau cu toc inalt.

Saltea sau covor ergonomic: daca lucrezi intr-un spatiu fix (ex: casa de marcat, laborator, linie de productie), o astfel de suprafata poate reduce presiunea asupra genunchilor si coloanei.

Pauze active: schimba pozitia, fa cativa pasi sau intinde picioarele la fiecare ora. Mici miscari pot imbunatati circulatia si relaxa muschii tensionati.

Stretching zilnic: exercitiile de intindere si mobilitate mentin supletea articulatiilor si reduc tensiunea musculara.

Consult medical periodic: daca observi disconfort constant, durere localizata sau umflaturi, nu astepta ca problema sa se agraveze.

Grija fata de sanatatea ta trebuie sa fie o prioritate, mai ales daca rutina zilnica iti solicita corpul mai mult decat pare la prima vedere. Cu atentie, preventie si alegeri intelepte, poti ramane activ, energic si fara dureri chiar si dupa ani intregi de munca in picioare.