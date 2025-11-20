„Astăzi, 20 noiembrie, a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în vederea acordării avizului potrivit art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022. Consiliul a decis transmiterea proiectului către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea şi convocarea adunărilor generale în vederea exprimării punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025", precizează CSM într-un comunicat de presă.

Recent, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis către CSM proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, iar Consiliul are obligația de a oferi un aviz consultativ în termen de 30 de zile, conform prevederilor legale. După consultarea magistraților și centralizarea opiniilor, Plenul CSM va decide punctul oficial de vedere asupra acestei propuneri legislative.

Noua lege propusă vine pe fondul unui termen limită stabilit de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România riscând să piardă 231 de milioane de euro dacă reforma nu este avizată și adoptată până la data de 28 noiembrie 2025.

Principalele modificări aduse de proiectul de lege

Proiectul introduce un nou mod de calcul al pensiei de serviciu pentru magistrați, care va reprezenta 55% din baza de calcul determinată ca media indemnizațiilor brute și a sporurilor aferente ultimelor 60 de luni înainte de pensionare. Totuși, noua pensie netă nu va putea depăși 70% din ultima indemnizație netă primită.

De asemenea, proiectul stabilește că magistrații, inclusiv judecătorii și procurorii cu cel puțin 35 de ani de vechime, dintre care minimum 25 în funcțiile specializate, se pot pensiona la vârsta standard a sistemului public, beneficiind de pensia de serviciu calculată astfel. Pentru cei cu vechime mai mică de 25 de ani în aceste funcții, pensia se reduce cu 2% pentru fiecare an lipsă.

Persoanele care doresc să se pensioneze înainte de vârsta standard pot face acest lucru, cu ajustarea pensiei cu câte 2% pentru fiecare an anticipat. De asemenea, pensia de serviciu va fi recalculată anual în funcție de perioada rămasă până la atingerea vârstei standard.