Într-un comunicat tehnic, compania Apele Române a transmis că Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) a fost informată încă de la sfârșitul lunii octombrie în legătură cu riscul creșterii turbidității apei.

În acest context, ESZ Prahova ar fi trebuit să-și asigure o rezervă tampon de apă potabilă, prin alimentarea stației de tratare Voila din bazinul de apă curată Lunca Mare.

De asemenea, Apele Române au notificat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, care a emis o hotărâre încă din 6 noiembrie privind situația de urgență.

„În condițiile actuale, estimăm că nerezolvarea și amânarea problemelor de la barajul Paltinu vor continua să creeze dificultăți în alimentarea cu apă brută pentru următoarele șase luni”, a transmis compania Apele Române.

În prezent, aproape 110.000 de oameni din 14 localități din Prahova și Dâmbovița nu beneficiază de apă potabilă.