Este șoc în lumea sportului. Cea mai importantă jucătoare de tenis din istoria României a fost suspendată, provizoriu, pentru dopaj. Agenția Internațională de Integritate în Tenis a luat această decizie în urma unui test pozitiv făcut la US Open în acest an, turneu la care a fost eliminată din primul tur. Știrea zilei a tulburat lumea sportului, iar reacțiile curg valuri. Presa internațională a prezentat cazul drept unul dintre cele mai mari și scandaloase din istoria acestui sport. Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai, a comentat cazul la Realitatea PLUS.