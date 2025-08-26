”Instituția nu a avut nicio treabă pe parcursul activității mele”, a declarat Cristian Popescu Piedone la ieșirea din sediul DNA.

Întrebat dacă a fost o coincidență faptul că membri familiei sale se aflau în aceeași unitate hotelieră, Piedone a răspuns:

”Nu puteam să mă duc cu soția și să plătească autoritatea. Plus, că niciun comisar nu a fost cazat acolo. Am făcut solicitare, iar Internațional nu a avut camere de cazare”.

Cât despre interceptări, fostul șef al ANPC a spus că ”nu știu, nu e dosarul meu”.