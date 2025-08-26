Cristian Popescu Piedone, din nou la DNA. Ce le-a spus procurorilor fostul șef al ANPC

Cristian Popescu Piedone a ajuns marți, din nou, în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Acesta se află în continuare sub control judiciar pentru 60 de zile şi are interdicție să îşi exercite funcţia de preşedinte al ANPC, după ce a fost acuzat de furnizare de informații nedestinate publicului. Fostul șef al ANPC a ajuns în vizorul autorităților, după ce a avertizat patronul unui hotel din Sinaia că urmează să facă un control. 

”Instituția nu a avut nicio treabă pe parcursul activității mele”, a declarat Cristian Popescu Piedone la ieșirea din sediul DNA. 

Întrebat dacă a fost o coincidență faptul că membri familiei sale se aflau în aceeași unitate hotelieră, Piedone a răspuns:

”Nu puteam să mă duc cu soția și să plătească autoritatea. Plus, că niciun comisar nu a fost cazat acolo. Am făcut solicitare, iar Internațional nu a avut camere de cazare”. 

Cât despre interceptări, fostul șef al ANPC a spus că ”nu știu, nu e dosarul meu”. 