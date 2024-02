Cristian Popescu Piedone a vorbit la Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu despre episodul tragediei de la Colectiv. Întrebat dacă se simte total nevinovat pentru ce s-a întâmplat în clubul bucureștean, Piedone a răspuns ferm:

"Cu siguranță da. Mi-am dat demisia nu pentru că sunt vinovat, ci din respect pt morții de la vremea respectivă. Pe mine nu m-a interesat funcția, am făcut un gest de onoare, nu a înțeles nimeni lucru asta.

Am avut o perioadă de depresie, efectiv nu mai ieșeam din casă aproape câteva luni dacă nu chiar un an de zile.

Eu am fost acuzat de abuz în serviciu, am vrut să spun multe pentru că în primul rând nu am fost ascultat și nu era o pledoarie pentru apărarea mea, am vrut să ajut. A fost aruncat în mine cu tot felul de zoaie. Atunci și după din presă. Au mai ars oameni. Au ars în casa statului. N-a răspuns nimeni.

Am vrut să mă implic, să spun că nu cred în coincidențe. În 112 secunde cât a durat, să găsești pe mese… mesele erau neatinse, erau șervetele pe mese. A fost o chestie cu temperatură mare. Eu nu cred în coincidențe. Probabil au existat Dorei.", a declarat Piedone la Realitatea PLUS.