Cristian Apetrei avertizează despre pericolul încă necunoscut al valului 5 - Omicron și anunță că „nu trebuie sa ne grabim sa clamam fericirea absoluta de a fi expusi la omicron. Dacă sunt considerate studiile comparative bine desenate, in care pacienții care au facut prima infectie cu delta sunt comparati cu pacientii fara imunitate prealabila care au facut primoinfectia cu omicron, riscul de spitalizare dupa infectia cu omicron este doar putin mai mic comparativ cu delta (75% din riscul delta)”, într-un mesaj pe Facebook

Totodată, profesorul anunță că decesele printre cei vaccinați au fost în număr extrem de redus, spre deosebire de cei nevaccinați. Potrivit acestuia, directorul Centrului pentru prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC), Rochelle Walensky, a prezentat primele concluzii după săptămâna care a urmat Zilei Recunoștinței - 25 noiembrie, și în săptămâna „28/11-4/12 2021) din fiecare 100,000 de cetateni: 9.7 dintre nevaccinati au murit ca urmare a infectiei cu SARS-CoV-2, 0.7 dintre vaccinatii cu doua doze au murit ca urmare a infectiei cu SARS-CoV-2, 0.1 dintre subiectii boostati au murit ca urmare a infectiei cu SARS-CoV-2”.

„Asta inseamna ca reducerea riscului de mortalitate la persoanele cu booster este de 97 de ori fata de nevaccinati. Ca tot se intreba domnul Profesor Astarastoae daca are vaccinul vreo eficienta”, a concluzionat Cristian Apetrei, pe Facebook

În același timp, în mai multe mesaje pe Facebook, Cristian Apetrei critică și măsurile luate de România începând cu valul 4 - Delta, de anul trecut, și în acest an. Într-un mesaj postat miercuri, 2 februarie, profesorul și medicul de boli infecțioase critică ieșirile publice ale profesorului Astărăstoae, care susține că vaccinul nu ar fi eficient pentru că se infectează și vaccinații. Profesorul din SUA atrage atenția asupra deceselor evitabile în valul 4 prin măsuri ca vaccinarea - 20.000 de morți, în timp ce în total, oficial, „Romania a pierdut prin COVID 60,122 de persoane (populatia Pascaniului si a Targului Neamt). (...) În realitate, excedentul de mortalitate al Romaniei in aceasta perioada se ridica la peste 100,000, ceea ce echivaleaza cu TOATE DECESELE INREGISTRATE IN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (nu uitati ca pana in zilele noastre mai sunt 300,000 de disparuti in al doilea razboi mondial”.

„Romania a experimentat, din pacate, ce a insemnat un val patru fara o acoperire vaccinala suficienta. Eu am crezut atunci ca pana si ultimii antivaccinisti (oricat de tembeli-RC sau bioeticieni-VA) au inteles (am avut in octombrie 2021 vreo doua saptamani in care n-am putut dormi de neputinta si suparare). Din pacate, ei continua neabatut. Iar atunci cand, plin de bunavointa, Profesorul Astarastoae sugereaza in final ca infectia cu SARS-CoV-2 nu era chiar asa o urgenta, el omite sa le puna cititorilor domniei sale lucrurile in perspectiva. Care perspectiva este asta: oficial, Romania a pierdut prin COVID 60,122 de persoane (populatia Pascaniului si a Targului Neamt).

Dintre acestea, vreo 20,000 (Targul Neamt) in valul 4, care era mai usor de controlat, pentru ca existau deja vaccinuri (deci au fost suflete care s-au pierdut inutil). Atunci cand sugereaza ca nu era chiar asa o urgenta, poate totusi ar trebui ca Profesorul Astarastoae sa le spuna cititorilor dumnealui (inclusiv politicianul de renume international Varujan Vozganian) ca numarul de decese inregistrate de Romania este aproape similar cu numarul de decese din primii 4 ani din doilea razboi mondial. In realitate, excedentul de mortalitate al Romaniei in aceasta perioada se ridica la peste 100,000, ceea ce echivaleaza cu TOATE DECESELE INREGISTRATE IN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (nu uitati ca pana in zilele noastre mai sunt 300,000 de disparuti in al doilea razboi mondial)”, a notat profesorul Apetrei, pe Facebook.

Cristian Apetrei amintește de efectele grave date de infecție, sechelele post-COVID în absența vaccinării. „Profesorul Astarastoae, om de sala de necropsie, omite de fiecare data cand vorbeste de COVID, sa se refere la sechele. Care sunt numeroase, deranjante, iar pe termen lung, cu siguranta, muuuult mai daunatoare decat efectele adverse ale vaccinurilor. Si mai ales, se stie despre ele ca sunt si vor fi, nu, asa cum sugereaza patafizicanul, ca ar putea sa fie (cazul efectelor adverse pe termen lung ale vaccinurilor). Ori asta va insemna fibroze, tulburari digestive, cognitive, nefrologice etc etc. Transplantari, chetuieli, incarcatura sistemeleor de sanatate. Un medic de talia Profesorului Astarastoae NU POATE SA NU INTELEAGA TOATE ACESTE LUCRURI. Asa incat ajungem la intrebarea: cum e posibil sa le omita de fiecare data? (4) Da, profesorul are dreptate: se infecteaza vaccinatii. Dar cei care mor sunt nevaccinatii. Ori acest lucru trebuie spus si repetat. Un bioetician ESTE OBLIGAT SA SPUNA CHESTIILE ASTEA”, a mai scris Cristian Apetrei, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit biografiei sale oficiale, Cristian Apetrei este profesor de Boli Infecțioase și Microbiologie la Facultatea de Medicină și la Școala Doctorală de Sănătate Publică a Universității din Pittsburgh. A absolvit Facultatea de Medicină a UMF „Grigore T. Popa” Iași în 1990 și a obținut un doctorat în Microbiologie la aceeași universitate în 1993. A fost preparator și apoi asistent universitar la UMF Iași. A efectuat stagii de pregătire postdoctorală la Spitalul Bichat Claude Bernard din Paris, finanțate de AUPELF-UREF și ANRS. A fost cercetător principal la centrul OMS de cercetări ale infecției cu HIV din Franceville Gabon, asistent universitar și profesor asociat al Universității Tulane din New Orleans, Louisiana, și apoi Profesor la University of Pittsburgh. Are o experiență de 30 de ani în virologie clinică și moleculară. A publicat peste 180 de articole în România și în reviste de top internaționale. Este coautor la 9 cărți, între care Encyclopedia of Virology și Encyclopedia of AIDS. La începutul carierei, a elaborat mai multe studii în domeniul infecției cu HIV la copiii abandonați din România.