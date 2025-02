Fostul lider liberal a declarat că i se pare scandalos faptul că Palatul Cotroceni nu a dat publicității costul închirierii aeronavelor private pentru zborurile externe ale președintelui Klaus Iohannis invocând clasificarea respectivelor contracte.

”E puțin comic. Știți ce se întâmplă? Șefi de serviciu secret, oameni ai serviciului secret, alți oameni, diplomați, pot avea misiuni speciale și chiar secrete. Președinții nu prea au misiuni secrete. Dar dacă totuși sunt misiuni secrete să țină secretele rutele, ore de zbor, dar banii? Cum să ții secrete cheltuielile cu transportul? Am și spus în glumă, dacă nu au fabricat vreo armă secretă acolo la Președinție, nu văd ce din cheltuielile Președinției trebuie să fie secrete. Sigur le declasific, categoric, nu văd de ce trebuie să fie clasificat așa ceva”, a declarat Crin Antonescu, la Aleph News.

De asemenea, Crin Antonescu a ținut să precizeze faptul că în ultimii 35 de ani România nu a progresat și asta din cauza mentalității celor care se află la conducerea țării.

”Nu sunt deloc un iubitor de secrete. Am fost liberal între altele și pentru că am fost obsedat de secretomania regimului comunist, de bariera sfidătoare pusă între conducători și cetățeni și am suferit cu fiecare perpetuare a acestui lucru, deci eu cred că în afară de lucrurile cu adevărat secrete, care țin de siguranță națională, care țin de cercetări speciale, e normal să fie secrete, în rest nu ar trebui să fie nimic secret, de asta mă scandalizează chestiunea că niște cheltuieli de transport, fir-ar să fie, pe avion, pe tren, pe mașină, pot să fie secrete câtă vreme banii ăia sunt publici. În general, în opinia mea demnitarul în momentul în care îți asumi să fii Președinte sau prim-ministru, lumea vede numai partea bună, zice: \"Vai de mine, cum ești onorat, cinstit, ești șef\" și așa mai departe, presupune și niște renunțări, între altele tu ai un drept restrâns la intimitate, la viața privată, adică aproape că tu cam trebuie să se știe ce faci și cu banii tăi privați, darămite cu fonduri publice?

Deci asta este o chestiune, repet, scandaloasă, cu atât mai mult cu cât noi nu am progresat foarte mult în acești 35 de ani, în mentalitatea conducătorilor nu ne-a intrat suficient în cap că noi suntem tocmiți de cetățeni, de bună-voie ne prezentăm acolo și uităm că patronul este el, noi suntem doar executivii sau reprezentanții”, a mai transmis Crin Antonescu.