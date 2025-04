”Politica externă a României este în acest moment într-un oarecare impas care nu e cauzat nici de guvern, care nu este cauzat nici de președintele interimar, ci de faptul că suntem într-o stare de provizorat.

Suntem într-un intermiat, suntem țara care nu are încă garanția, în ochii partenerilor, nu are încă garanția stabilității. E în așteptare această țară. Suntem noi în așteptare, sunt și partenerii, și acest lucru se va schimba, nu am niciun fel de îndoială, în urma alegerii pe care românii o vor face în 4 și 18 mai”, a declarat Crin Antonescu.