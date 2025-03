”Trădătorul nu e mare, dar e trădător. Victor Ponta. By the way, marea problemă cu Victor Ponta nu e că-i trădător, ci că-i travestit”, a declarat Crin Antonescu, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, care vor avea loc în luna mai, a explicat că se referă strict la politică.

Totodată, Crin Antonescu a subliniat că politicienii care i-au fost aproape de-a lungul timpului sunt Stelian Tănase, Dinu Patriciu și Eduard Hellvig, iar în ultimii ani, cel mai apropiat om politic i-a fost soția sa, Adina Vălean.

Cât despre adversarii săi politici, candidatul coaliției guvernamentale la președinția României a spus: ”Pentru mine au fost adversari Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. Traian Băsescu are în sufletul meu politic un loc special pentru că, spre deosebire de ceilalţi doi, a fost un mare impostor. Impostor în două chestiuni. Chestiunea dreptei - şi asta evident că pentru mine însemna mai mult, adică duşmănie, nu îi putem spune, dar rivalitate, conflict politic şi chestiunea statului de drept”.