Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor informații, între victimă și un tânăr de 35 de ani ar fi izbucnit o ceartă. Într-un acces de furie, agresorul ar fi pus mâna pe o bâtă și l-ar fi atacat pe bătrân. Lovitura aplicată în zona capului i-a fost fatală acestuia.

Echipajele medicale sosite la fața locului au găsit victima inconștientă. Deși medicii au încercat să-l resusciteze, eforturile lor au fost zadarnice, iar decesul a fost declarat pe loc.

Polițiștii Secției Rurale Roata de Jos au intervenit rapid, identificând suspectul și conducându-l la audieri.

„La data de 11 august, în jurul orei 17:00, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin. Din verificările efectuate, a reieșit că, în urma unor neînțelegeri, un bărbat de 35 de ani a lovit cu o bâtă în zona capului un bărbat de 71 de ani, provocându-i decesul”, a transmis IPJ Giurgiu.

Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragedia.