Crema de dovleac este perfectă pentru a fi întinsă pe sandvișuri, pentru a adăuga clătite sau prăjituri, sau o poți mânca pur și simplu cu o lingură direct din borcan! Și nu e de mirare: produsul are are mai puține calorii și are o compoziție mai bogată.

Ingrediente:

piure de dovleac - 1/2 cană,

pudră de cacao - 3 lingurițe,

miere - 2 lingurițe,

ulei de cocos - 2 lingurițe.

Rețeta, pas cu pas

Poți folosi piure de dovleac gata preparat sau îl poți pregăti singur. Pentru a doua variantă, se ia un dovleac, se curăță de coajă și semințe și se taie cubulețe.

Coace cubulețele de dovleac în cuptor la temperatura de 180°C timp de 10-15 minute, apoi pasează-le într-un piure.

Când piureul de dovleac s-a răcit, adaugă restul ingredientelor și amestecă totul bine. Poți folosi un blender.

Poți adăuga arome după plac, și poți îndulci acest piure cu sirop de arțar sau sirop de agave. Rezultatul va surprinde orice grumand.

Transferă compoziția obținută într-un borcan de sticlă cu capac și păstreaz-o la frigider. Poftă bună!

