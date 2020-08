Coronavirusul a reapărut în Noua Zeelandă după 100 de zile. Orașul Auckland, în izolare

Persoanele infectate ar fi membri ai aceleiași familii. Autoritățile au declanșat ancheta epidemiologică pentru a stabili cu cine au intrat în contact aceștia, în condițiile în care nu au putut stabili cum s-au îmbolnăvit.

De miercuri, locuitorii din Auckland trebuie să stea în casă cât mai mult, școlile fiind închise toată săptămâna.

”După 102 zile, avem primele cazuri de Covid-19 înregistrate în afara plasării în izolare și a carantinei gestionate, în contextul în care toți am muncit incredibil de dur pentru a împiedica acest scenariu. Am planificat și am pregătit acest scenariu”, a anunțat premierul, citat de ziare.com

Bilanțul epidemiei din Noua Zeelandă, țară cu o populație de cinci milioane de locuitori, a ajuns la 1.570 de cazuri de Covid-19 si 22 de decese.