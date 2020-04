Coronavirus. Peste 80 de angajați din spitalele din Sibiu, dar și de la ISU și Ambulanță, în izolare la domiciliu

Potrivit sursei citate, cele mai multe cadre medicale izolate la domiciliu provin din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu, cel care are Secţia Clinică de Boli Infecţioase şi unde sunt trataţi pacienţii confirmaţi şi suspecţi de COVID-19.



"În ceea ce priveşte situaţia cadrelor medicale aflate în izolare la nivelul judeţului Sibiu, facem următoarele precizări: Din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu se află în izolare preventivă de pe secţiile ATI, Obstetrică-Ginecologie, Bloc Operator, Radiologie UPU, Radiologie clădirea Medicală, Nefrologie, un număr de 12 medici, 24 asistenţi, nouă infirmiere, un statistician", susţine Prefectura Sibiu.



A doua instituţie cea mai afectată de numărul cadrelor medicale izolate la domiciliu este Ambulanţa Sibiu, un număr de 27 de persoane din rândul acestui serviciu fiind izolate preventiv. În plus, alţi cinci asistenţi şi doi medici de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu se află în izolare preventivă, plus doi angajaţi ai ISU.



Activităţile din cadrul acestor instituţii deconcentrate se desfăşoară normal, susțin autoritățile locale, precizând că persoanele izolate nu prezintă simptomele COVID-19.