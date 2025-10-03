Copiii din satul Deleni din județul Buzău străbat zilnic doi kilometri prin pădure pentru a ajunge la școală. Se trezesc în zori și ajung acasă după-amiaza târziu.

Copil: Trebuie să ne pregătim foarte repede, că trebuie la șase și patruzeci de minute să plecăm de acasă.

Reporter: Apoi la întoarcere?

Copil: La întoarcere ajungem cam pe la vreo trei, patru acasă.

Reporter: Puteți să mai scrieți, să faceți temele?

Copil: Foarte greu, e obositor.

Copil: Termin orele la ora 1, câteodată vinerea la 12 și apoi ajungem pe la patru acasă.

Reporter: Unde faceți voi mult așa? Ce se întâmplă?

Copil: Așteptăm prea mult la transport.

Microbuzul școlar îi lasă la o răscruce, iar restul drumului îl parcurg pe jos, în zone unde au fost semnalate atacuri de urși și șacali. Părinții sunt disperați.

"Tot timpul întreb unde sunt, unde au ajuns, cât mai fac până acasă, de multe ori trebuie să mă duc după ei, că nu se poate altfel", povestește un părinte.

Unii părinți cer primăriei să închirieze de urgență un al doilea microbuz, pentru ca micuții să nu mai meargă singuri prin păduri.



"Dimineața ne e și frică să mai ieșim la, cum să zic, la microbuz. Din deasupra și aici. Nonstop! Nonstop! M-am întâlnit cu un pui de urs", a povestit un altul.

Situația este la fel și pentru alți patru copii din satul Balta-Tocila care se confruntă cu aceleași pericole. Autoritățile județene au promis că până la finalul anului vor trimite la Buzău 61 de microbuze electrice cumpărate printr-un proiect european.