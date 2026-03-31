În privința social-democraților, cele două scenarii sunt clare: fie rămânerea la guvernare, dar cu un alt guvern, cu un alt premier și posibil fără un partid din coaliție – respectiv USR –, sau scenariul în care PSD să treacă în opoziție. Acum există și mai multe sub-scenarii, adică exact cum să se ajungă la aceste variante: fie ca social-democrații să își retragă miniștrii din guvern și să treacă în opoziție. S-a discutat inclusiv despre susținerea unei moțiuni de cenzură care să fie inițiată de opoziție.

Fie un alt scenariu ar fi acela în care social-democrații să ceară direct schimbarea premierului, plecarea celor de la USR; s-a discutat despre varianta de alegeri anticipate, pentru că spunea chiar și liderul partidului, Sorin Grindeanu, că acest scenariu nu poate fi exclus.

Nu este clar, în momentul de față, cum vor schimba social-democrații fața actualului guvern, dar după aceste consultări din interiorul partidului devine clar faptul că majoritatea social-democraților vor cere, pe data de 20 aprilie, la acel vot final, ca lucrurile să fie schimbate.

Între timp, liberalii și cei din USR se pregătesc pentru acest scenariu care devine tot mai evident și sunt surse din USR care spuneau că se ia inclusiv în calcul varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar susținut din Parlament de opoziție. Cei de la AUR au spus foarte clar că nu vor susține un guvern minoritar atâta timp cât se află în opoziție; cel mult vor susține un guvern de tranziție al cărui singur scop să fie organizarea de alegeri anticipate.