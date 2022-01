Potrivit G4Media.ro, magistrații analizează speța în regim de urgență, iar termenul pentru sentință a fost stabilit la ora 14:00.

În situația în care instanța decide că greva trebuie suspendată și stabilește că este executorie decizia angajații STB vor fi obligați să se întoarcă la muncă.

Reamintim că un prim proces a fost deschis de STB încă de la primele ore ale dimineții, atunci când conducerea instituției a cerut ca greva să fie declarată ilegală pentru că nu au fost respectați pașii legali. Termenul în acest proces a fost stabilit în data de 21 ianuarie, ora 12:00.

Director STB, Adrian Criș, a afirmat, încă de la primele ore ale dimineții, că greva este ilegală, precizând că în conducerea societății nu trebuie să mai existe lideri de sindicat. În plus, el a declarat că angajații sunt manipulați.

"Trebuie să ne asumam ca in conducerea STB nu trebuie sa mai existe membri de sindicat. Aceasta greva este ilegala. Domnul Petrariu spune ca nu e greva provocata de el. Exista, insa, documente care vor sta la baza unei plangeri penale. Angajatii STB sunt manipulati. Sunt deschis de azi la orice negociere, am fost tot timpul deschis. Am transmis de la inceputul anului invitatia de a intra la negocieri pentru contractul colectiv de munca, nu s-a raspuns la ea", a declarat directorul STB, Adrian Criț.

"Doresc ca cetatenii sa beneficieze de transportul public. Incercam deschiderea negocierilor. La 9:00, cand se deschide Tribunalul, vom face sesizare pentru aceasta greva ca este ilegala pentru suspendarea ei. In doua zile, Tribunalul trebuie sa se pronunte. Aceasta nu este o greva, cum spune Vasile Petrariu, ivita din senin, e ilegala, in conditii de pandemie", a mai spus Crit.

"Interesele sindicale trebuie sa inceteze in aceasta companie. Urmare a sesizarilor, consider ca Petrariu va urma calea lui Radoi. E si politician, chiar daca nu are voie, si membru in CGMB. Cineva finanteaza acest lucru. Cineva trebuie sa se autosesizeze", a acuzat directorul STB.