Conducătorul uneia dintre ambarcațiunile implicate în accidentul naval din Tulcea era băut 

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, intr-o ambarcatiune se aflau patru persoane, iar in cealalta - noua.

"Din primele verificari, a rezultat faptul ca la data de 28 iulie, o ambarcatiune in care se aflau patru persoane, in timp ce naviga pe fluviul Dunarea, din amonte, brat Sfantu Gheorghe, cu intentia de a patrunde pe Dunarea Veche, pe fondul unor neintelegeri in deplasare, a intrat in coliziune cu o alta ambarcatiune, in care se aflau noua persoane, care se deplasa din sens opus", au precizat reprezentantii IPJ Tulcea.

In urma evenimentului de navigatie, trei persoane din cea de-a doua ambarcatiune au necesitat ingrijiri medicale.