Condiţii pentru reluarea sporturilor individuale în aer liber. Anunțul ministrului Ionuț Stroe

Acest cadru este valabil exclusiv pentru activităţile sportive care se pot practica individual, în grupuri nu mai mari de 3 persoane şi în aer liber.



Setul de condiţii a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe.

Lista disciplinelor sportive care se pot practica este următoarea: aeronautică, alpinism, atletism (probele de alergare, aruncarea ciocanului, aruncarea discului, aruncarea greutăţii, aruncarea suliţei), automobilism, kaiac (kaiac sprint, rafting, stand-up paddle, kaiac pe ape repezi), canotaj, ciclism (ciclism rutier, mountain bike), echitaţie, golf, karting, motociclism, tenis (proba de simplu), tir cu arcul, tir sportiv, yachting (windsurfing, bărci cu vele).



În cazul în care disciplinele sportive enumerate mai sus sunt practicate în aer liber, dar în interiorul unor baze sportive, aceste baze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. Să fie împrejmuite;

b. Fiecare punct de acces să fie păzit;

c. Să se facă triajul epidemiologic al participanţilor la activitatea sportivă şi măsurarea temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă;

d. Accesul să fie permis numai în funcţie de capacitatea bazei, pentru a evita aglomeraţia. Acolo unde acest lucru este posibil, accesul să se facă exclusiv pe bază de programări prealabile, calculate în aşa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spaţiului.

e. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepţie, minorii pot avea ca însoţitor o singură persoană adultă.

f. Nu va fi permis accesul public la spaţiile care prezintă risc epidemiologic semnificativ (duşuri, saună, vestiar, sală de fitness, sală de masaj, sală de mese etc.);

g. Este permisă funcţionarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare şi a cafelei, iar conducerea bazei sportive are obligaţia de a asigura dezinfectarea acestora în mod regulat;

h. Fiecare bază va avea asigurată cel puţin o cameră suplimentară (spaţiu de izolare), care să nu comunice cu celelalte spaţii definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al lucrului simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă simptome până la un consult de specialitate/evacuare.



Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condiţiile de mai sus, aceasta va rămâne închisă.