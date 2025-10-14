Condimentul ieftin care desfundă nasul rapid

Este adevărat că uleiul de mentă sau uleiul de eucalipt te ajută să respiri mai bine în câteva secunde. Dar numeroși specialiști ne recomandă să nu abuzăm de uleiuri esențiale puternice, dacă avem nasul înfundat. Aburii de apă fiartă cu sare sunt și ei de mare ajutor. Dar cel mai bun remediu natural care desfundă nasul și te ajută să respiri ușor o perioadă lungă de timp este infuzia din cimbru și, totodată, aburii calzi ai acestei infuzii, scrie Libertatea pentru femei.

Pregătește o linguriță de cimbru uscat la o cană de apă clocotită, lasă cimbrul să infuzeze câteva minute și apoi inspiră aburii aromați ai acestei infuzii. Vor face minuni pentru căile respiratorii. Repetă tratamentul de trei ori pe zi sau măcar de două ori, dimineața și seara înainte de culcare, timp ce cinci zile. Rezultatele vor apărea imediat și te vei bucura de efectul prelungit al aburilor de cimbru, scrie sursa precizată.