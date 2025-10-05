Potrivit hotărârii CEC, componența noului Parlament al Republicii Moldova va fi următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - 55 de mandate; Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor - 26 de mandate; Blocul Electoral Alternativa - 8 mandate; Partidul Nostru - 6 mandate; Partidul Politic Democrația Acasă - 6 mandate.



Astfel, PAS rămâne principalul actor politic în viitorul legislativ, deținând majoritatea simplă necesară formării Guvernului, în timp ce Blocul Patriotic devine principala forță de opoziție. Celelalte formațiuni care au trecut pragul electoral vor avea o prezență mai redusă, dar semnificativă pentru echilibrul politic al noului Parlament.



Președintele CEC, Angela Caraman, a declarat că procesul electoral s-a desfășurat în conformitate cu legislația națională și standardele internaționale, iar validarea rezultatelor confirmă integritatea și transparența scrutinului.



\"Alegerile din 28 septembrie au fost monitorizate de observatori naționali și internaționali, care au apreciat buna organizare a procesului electoral. CEC a asigurat toate condițiile pentru ca cetățenii să-și exercite dreptul la vot liber și conștient\", a spus șefa CEC.



Potrivit CEC, rata de participare la vot a fost de 54,7%, iar scrutinul s-a desfășurat în condiții de ordine, fără incidente majore.



După aprobarea procesului-verbal final și distribuirea mandatelor, documentele vor fi transmise Curții Constituționale, care urmează să confirme legalitatea alegerilor și validarea mandatelor de deputat.