„Astăzi la ora 13:00 am întrunit Comandamentul Energetic, pentru a evalua stadiul pregătirilor pentru situaţiile meteorologice din următoarele zile. Transelectrica şi operatorii de distribuţie au raportat măsurile luate până în prezent. Din perspectiva sistemului energetic naţional, nu anticipăm probleme speciale, iar evaluarea noastră cu privire la stadiul pregătirilor este pozitivă”, anunţă Sebastian Burduja.

„De asemenea, există o colaborare strânsă cu DSU pentru grupuri electrogene disponibile, după caz. Toţi operatorii au stocuri de materiale şi echipamente disponibile, pentru remedierea cât mai rapidă a eventualelor avarii. Monitorizăm atent zonele de risc, staţiile inundabile etc. Aşa cum am demonstrat şi la Galaţi, putem interveni în timp record pentru a reaprinde lumina în casele românilor. Totodată, am stabilit un format comun de raportare a problemelor apărute la nivelul reţelei şi coordonarea eforturilor comune pentru rezolvarea situaţiilor din teren”, afirmă ministrul.

”Vom reuni zilnic şi ori de câte ori va fi nevoie comandamentul energetic. Mulţumesc tuturor celor implicaţi. Contez pe dumneavoastră să fim la datorie şi să ne facem datoria, ca de fiecare dată, indiferent de condiţii”, transmite ministrul Energiei.