Generalului negru și-a încheiat colaborarea cu Academia Națională de Informații

Florin Coldea continuă să predea la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, chiar dacă este pus sub acuzare de procurorii anticorupție pentru trafic de influență în justiție. Fostul șef din servicii va merge și în acest an în fața studenților înscriși la programul de master Securitate și Diplomație pentru a preda Instituții române de securitate națională, potrivit Realitatea Plus și Culisele Statului Paralel.