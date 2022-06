USR a anunțat miercuri că a obținut întoarcerea la Comisia de transporturi a amendamentelor prin care „coaliția șmecheriei la volan a măcelărit Codul Rutier, reintroducând posibilitatea pentru șoferii care încalcă grav regulile de circulație să rămână cu carnetul de conducere”.

„Astăzi am reușit să oprim coaliția șmecheriei la volan din a merge mai departe cu măcelărirea Codului Rutier, în țara cu cei mai mulți morți din accidente rutiere din UE. Toate portițele și șmecheriile pe care le-au băgat înapoi cu dedicație pentru șmecherii cu legitimație, girofar și bolizi se reîntorc în dezbaterea Comisiei de transporturi, unde alături de colegii mei nu vom renunța până nu vom corecta aceste amendamente periculoase și iresponsabile. Prin dezbatere și critici reale, nu cum au făcut PSD-PNL-UDMR călcând în picioare democrația. Vrem reguli de circulație europene, nu șmecherie post-sovietică pe drumuri!”, a declarat președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, citat în comunicat de presă al USR.

Prin amendamentele aduse Codului Rutier, PSD-PNL-UDMR au modificat ordonanța, promovată chiar de ministrul de Interne Lucian Bode, prin care se înăspreau pedepsele pentru încălcarea regulilor de circulație.

La începutul lunii iunie, președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, l-a confruntat pe ministrul Lucian Bode în legătură cu amendamentele la Codul Rutier și i-a cerut să se poziționeze clar și să spună dacă acest proiect va fi votat de PNL sau nu mai departe în plen, neobținând niciun răspuns din partea lui la acel moment.

Cătălin Drulă i-a cerut aceste lămuriri lui Lucian Bode în condițiile în care este și secretar general al PNL și în contextul în care MAI nu trimisese până la acel moment niciun reprezentant în Comisia de transporturi din Camera Deputaților, deși este obligat legal, pentru a exprima poziția oficială a Guvernului pe acest subiect.

Iată LISTA modificărilor nocive aduse Codului Rutier de PSD-PNL-UDMR

- Șoferilor recidiviști pentru sancțiuni grave (de ex: depășire de coloane oprite, trecut pe semaforul de culoare roșie, nerespectat indicațiile polițistului, vorbit la telefon la volan, comportament agresiv, mers pe sens opus pe autostradă, neacordare de prioritate, depășire în zonă interzisă, consum de alcool, viteză excesivă ș.a.) li se reduce perioada de recidivă, în care primesc automat o suspendare în plus de 30 de zile a permisului, de la 6 luni la 3 luni.

○ Mai mult, recidiviștii pentru sancțiuni grave vor avea posibilitatea să dea un test pentru reducerea perioadei de suspendare, ceea ce în prezent nu este posibil.

○ La fel și vitezomanii, care depășesc viteza legală cu peste 70 km/h (ex. viteză de peste 120km/h pe străzile unui oraș)

○ Tot vitezomanii, care depășesc viteza legală cu peste 70 km/h vor primi dovadă cu drept de circulație pentru 15 zile, față de legislația actuală conform căreia sunt lăsați pietoni pe loc.

- Șoferii care acumulează 15 puncte de penalizare, fapt ce duce la suspendarea permisului, vor putea contesta în instanță contravențiile fără ca termenul de prescripție de 6 luni de la primirea punctelor să fie înghețat. Cum de cele mai multe ori acțiunile în instanță durează mai mult de 6 luni, asta va duce la prescrierea punctelor și, automat, la ne-suspendarea permisului niciodată pentru cumul de puncte folosind această portiță.

- Șoferii care dau testul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului își vor putea recupera mai repede permisul decât înainte. De exemplu, o perioadă de suspendare de 90 de zile se reducea cf OG la 60 de zile (la ⅔ din perioada inițială), iar amendamentele din parlament ar reduce suspendarea la doar 30 de zile (la ⅓ din perioada inițială).

- Se reintroduce suprapunerea suspendărilor de permis, versus cumularea perioadelor de suspendare a permisului. Mai precis, un șofer cu permisul suspendat pentru 30 de zile, dacă ar comite o nouă abatere în perioada de circulație cu dovadă, să zicem sancționabilă tot cu 30 de zile de suspendare, va avea permisul luat timp de 30 de zile, nu timp de 60 (30+30), ca în prezent.