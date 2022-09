"Intervenim pentru gestionarea situatiilor de urgenta aparute ca urmare a intensificării vântului in B-IF. Sunt peste 20 de cazuri in care am intervenit pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructii desprinse de vant. Nu sunt persoane ranite.", anunță autoritățile.

Recomandam cetăţenilor următoarele măsuri preventive:

-pentru persoanele aflate pe stradă, se va evita adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

-sistarea activităţilor desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

-închiderea tuturor ferestrelor locuinţelor şi altor categorii de construcţii.

-evitarea atingerii stâlpilor sau firelor căzute la pământ.

Cod galben de vânt puternic în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vijelie. Acesta va fi valabil în mare parte din țară, printre care se număra și Capitala.

Avertizarea va fi valabilă în intervalul 18 septembrie 02:00 – 18 septembrie 20:00. Conform meteorologilor, fenomenele vizate sunt: Intensificări ale vântului.

Lista intervențiilor efectuate de autorități:

DN 4 Frumusani copac cazut

Str Husi copac pe auto

Calea Victoriei cu Mihai Voda stalp pe auto

Aleea Somesul Mic copac pe auto

Sos Dobroiesti copac pe auto

Str Mesterul Manole creanga

Str Uioara copac pe auto

Str Soltuzului copac cad crengi

Aleea Codrii Neamtului copac pe 3 auto

Str Lacramioarei tabla sta sa cada

Str George Calboreanu bucati de tencuiala

Str Trestiana copac cazut

Str Postavarul copac pe doua auto

Str Moinesti tabla pericol sa cada

Aleea Fizicienilor copac pe auto

Str Grigore Mora copac pe auto

Intrarea Titan copac cazut

Voluntari str Eroilor 118 table stau sa cada

Blvd Iuliu Maniu 20 caderi de tencuiala

Sos Berceni hala IMGB se desprind bucati de constructie

Blvd Alexandru Ioan Cuza copac cazut pe strada

Blvd Iuliu Maniu 128 metrou Grojului copac pe auto

Sos Mihai Bravu 119 copac cazut

Str Rahmaninov copac cazut

Metrou Gorjului copac cazut

Str Justitiei copac cazut