Cseke Attila a declarat, în cadrul unui interviu tv, că menținerea actualei formule de guvernare este obligatorie și a recunoscut că, într-o coaliție cu patru formațiuni politice și grupul minorităților naționale, diferențele de program sunt inevitabile.

„Este obligatoriu să mergem mai departe, acum sigur că vorbesc din partea UDMR, nu pot vorbi din partea celorlalţi. Într-o coaliţie cu patru formaţiuni şi grupul minorităţilor naţionale întotdeauna apar discuţii. Şi de aici încolo vor fi. Nu cred că undeva în lume există o coaliţie în care patru partide se înţeleg în toate. Nu se poate acest lucru. Pur şi simplu programul lor electoral diferă, programul partidelor diferă”, a explicat ministrul.

Acesta a adăugat că este nevoie de discuții imediate între partidele din coaliție, pentru ca procesul decizional să nu fie blocat.

„Trebuie discutat, sper că aceste şedinţe ale coaliţiei se vor ţine cât mai repede, pentru că deciziile trebuie luate. Şi se iau pentru ţară, nu pentru un partid. Este un context şi un an foarte greu şi o perioadă grea în care trebuie să luăm decizii în comun”, a precizat Cseke Attila.

Referindu-se la posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, ministrul UDMR a spus că speră să nu se ajungă în această situație.

„Asta ne-ar mai lipsi acum, în contextul în care suntem cu acest deficit pe care trebuie să îl gestionăm. Nu vorbim de o săptămână sau de o lună, noi avem o perioadă foarte grea în faţă, probabil anul acesta şi mare parte din anul următor. Nu rezolvăm cu pachetul doi toate problemele României, adică o să punem punct la privilegii şi vom avea bani la bugetul de stat. Ne-am angajat, ca ţară, să reducem deficitul în fiecare an pentru următorii şase-şapte ani. Eu sper ca în partea a doua a anului viitor măsurile să nu mai fie atât de contondente şi atât de dure, să se ia şi măsuri care vin în sprijinul tuturor, inclusiv pe partea de investiţii”, a completat acesta.

Pe de altă parte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a detaliat condițiile impuse de partid pentru a reveni la masa discuțiilor din coaliție.

„Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții, atât la nivel central, cât și la nivel județean, pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul. Ca să dau un exemplu, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, reducerea indemnizațiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD-ul revine la ședințele coaliției”, a declarat Grindeanu.

Acesta a subliniat și nevoia continuării investițiilor majore și a cerut întâlniri urgente cu Ministerul de Finanțe.

„În această perioadă solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta despre rectificarea de buget. De ce? Pentru că este absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici, fie că vorbim de investițiile în autostrăzi, spitale și toate obiectivele mari, fie că vorbim de Anghel Saligni și de CNI. De asemenea, tot legat de buget și de rectificare, trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui regândite pe zona de educație”, a precizat liderul social-democrat.

În plus, Grindeanu a menționat că administrația, sănătatea și măsurile fiscale rămân domenii prioritare.

„Și în al treilea rând, odată ce aceste lucruri vor continua, și vor fi asigurate finanțări pentru Anghel Saligni și pentru investiții, vom trece la etapa treia, cea legată de pachetul de măsuri despre care se tot discută pe sănătate, pe administrație, pe măsuri fiscale, de care și domnul ministru Nazare a discutat, dar care trebuie să mai cunprindă ceva, și anume măsuri pentru relansarea economiei, măsuri pentru reindustrializarea României”.

„Sunt condițiile care au fost care au fost adoptate în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea, în ședința Birolului Permanent”, a conchis Sorin Grindeanu.

